Wartung von Nord Stream 1 : Wie sich Deutschland für den Gas-Notstand wappnet

Wartezeit: In Lubmin an der Ostsee kommt das Erdgas aus der Leitung von Nord Stream 1 ans Land.

Seit Montagmorgen, 6 Uhr, ist es so weit: Durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland. Die jährliche Wartung hat begonnen, und keiner weiß, was nach den dafür angesetzten zehn Tagen passiert: Wird dann wieder Gas durch die Röhre in der Ostsee strömen? Und falls ja: Nur 40 Prozent des üblichen Niveaus wie zuletzt oder wieder so viel wie einst? Oder wird Russlands Präsident Wladimir Putin Gründe finden, warum der Gasfluss nicht wieder in Gang kommen kann? Zu etwa 64 Prozent sind die Gasspeicher in Deutschland aktuell gefüllt. Das reicht nicht annähernd, um damit über den Winter zu kommen.

Trotz des aktuellen Stillstands erwartet die Energiebranche, dass die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland weiter steigen. „Wir haben in den vergangenen Tagen in der Regel mehr eingespeichert als über Nord Stream 1 täglich geliefert worden ist“, sagt Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern (INES), dem Zusammenschluss der Gasspeicherbetreiber in Deutschland. „Ich gehe davon aus, dass trotz der Wartung von Nord Stream 1 weiter eingespeichert wird, aber gegebenenfalls auf einem geringeren Niveau.“