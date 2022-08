Klimafreundlich heizen : Die Wärmepumpe ist zu teuer

Sechs Millionen Wärmepumpen sollen im Jahr 2030 nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Deutschland laufen – 4,7 Millionen mehr als heute. Die strombetriebenen Geräte sollen Gas- und Ölheizungen ersetzen, mit denen in Deutschland derzeit noch drei Viertel des Wohnungsbestands beheizt werden. Die Deutsche Energie-Agentur (Dena), ein öffentliches Unternehmen, sieht auf dem Weg zum strombetriebenen Heizen aber noch einige Hürden.

10.000 Energieberater in Deutschland hat die Dena danach gefragt, was Immobilieneigentümer wollen und was technisch sinnvoll ist. Das Ergebnis zeigt eine gewisse Diskrepanz. In rund 90 Prozent der Beratungsgespräche fragen Eigentümer demnach aktiv nach einer Wärmepumpe zum Heizen.