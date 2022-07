Gasmangel : Mehr Vertrauen wagen

Der Bundeskanzler fürchtet für den Fall eines dauerhaften Ausfalls der russischen Gaslieferungen „sozialen Sprengstoff“. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz warnt vor einer „Zerreißprobe, die wir lange so nicht hatten“. Der Arbeitgeberpräsident sieht die Bundesrepublik „vor der größten Krise, die das Land je hatte“. Ein ehemaliger Ministerpräsident und EU-Kommissar sagt für den Dezember düster eine „Kriegs- und Mangelwirtschaft“ voraus.

Manche Leute, die ansonsten den Globus wegen des Klimawandels brennen sehen, sorgen sich vor verheerenden Folgen eines sibirischen Winters in Deutschland. Währenddessen sitzen in Talkshows Zeitgenossen, die bar jeder militärischer Expertise, aber dafür mit gewichtiger Miene, den Kriegsausgang in der Ukraine zu kennen meinen, während zahlreiche wirkliche Fachleute das Ergebnis nicht für vorbestimmt halten. In Moskau dürfte man auf diese und ähnliche Äußerungen aus Deutschland mindestens mit Krimsekt anstoßen.

Akzeptanz für höhere Gaspreise

Gerade Vertreter von SPD und Grünen scheinen seit Wochen in der Furcht gefangen, missmutige Bürger wollten in Scharen zu Extremparteien abwandern. Aktuelle Umfragen vermitteln eine andere Botschaft: Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist in Anbetracht von Russlands Krieg gegen die Ukraine bereit, höhere Gaspreise zu akzeptieren. Die meisten Menschen erkennen wohl, wie sehr sich mit dem 24. Februar 2022 das politische und ökonomische Koordinatensystem verändert hat.

Natürlich dürfen die Herausforderungen nicht kleingeredet werden. Die Weltwirtschaft befindet sich in einer fragilen Lage; auch der mittelfristige Veränderungsbedarf in der deutschen Wirtschaft erscheint gewaltig. Aber die Regierung darf der Bevölkerung im Umgang mit Krisen schon mehr zutrauen. Nach dem Kriegsausbruch wurde die Zeit nicht optimal genutzt, um das Land vorzubereiten. „Angst ist der Sand in der Maschinerie des Lebens“, besagt ein Sprichwort. Weiteren Sand darf sich Deutschland in seiner Maschinerie nicht mehr erlauben. Weder unbesonnen noch furchtsam – das sollte eine Handlungsweise sein, mit der sich Krisen bewältigen lassen.