Gaskrise : Die Grenzen der Solidarität

Nicht nur in Deutschland ist die Nervosität groß, dass der russische Präsident Wladimir Putin nach dem Ende der Nord-Stream-1-Wartung am 21. Juli die Gaslieferungen gar nicht wieder aufnimmt. Die Europäische Kommission will am Tag davor Vorschläge dafür vorlegen, wie die EU auch ohne russisches Erdgas über den Winter kommt. Dabei soll der gemeinsame Einkauf von Gas anderer Lieferanten eine zentrale Rolle spielen. Auch sonst will die Kommission sicherstellen, dass die Staaten untereinander solidarisch auftreten. Für Deutschland stellt sich somit die Frage, inwieweit es für Lieferlücken anderswo in die Bresche springen muss – oder als eines der stark am russischen Gas hängenden Staaten auf Lieferungen anderer Staaten hoffen darf.

Die Bundesregierung arbeitet deshalb momentan mit Hochdruck daran, Solidaritätsabkommen für eine sichere Notfall-Gasversorgung zu vereinbaren. „Wir wollen sie mit allen anderen europäischen Ländern schließen, den direkten Nachbarn, aber auch darüber hinaus, wie mit Italien“, sagt Habeck bei einem zweitägigen Besuch in der Tschechischen Republik und Österreich.

Mit dem tschechischen Wirtschafts­minister Jozef Sikela unterzeichnete er da­zu ein Rahmenabkommen. Bis zum Winter soll das Solidaritätsabkommen stehen. Habeck sagte: „Wir müssen die Fälle einmal durchdeklinieren und festlegen, was wann genau passiert: wann eine Gasmangellage ausgerufen wird, in welchen Ländern, in welchen Schritten, sodass wir genau wissen, was passiert.“ Mit den Zu­sagen würde der Mangel gemeinsam verwaltet, sodass nicht Einzelne stärker von einer Versorgungskrise getroffen würden als andere. Deutschland werde bis Ende des Jahres zwei schwimmende Regasifizierungsanlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Betrieb nehmen und bis Mitte kommenden Jahres zwei weitere, sagte Habeck. Dadurch könnten 33 bis 34 Milliarden Kubikmeter im Jahr zusätzlich im­portiert werden. Das entspricht einem Drittel des deutschen Jahresverbrauchs. Bis dahin sei das Land aber darauf angewiesen, dass die LNG-Terminals in Belgien und Frankreichs funktionierten und dass weiter Gas aus Norwegen, den Niederlanden und Italien fließe. „Umgekehrt weiß Deutschland, dass es das Gas weiterverteilen muss“, sagte der Minister.

„Wir helfen uns gegenseitig in der Gasversorgung und werden das aus Deutschland auch für die Tschechische Republik tun“, sagte Habeck in Prag und versuchte so Sorgen im abhängigen Tschechien einzudämmen. „Es ist klar, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland, durch das fast das gesamte Gas zu uns fließt, für uns in dieser Richtung von wesentlicher Bedeutung sein wird“, sagte Síkela. Sein Land hängt wie Österreich fast völlig an der Versorgung aus Russland. Beide Länder arbeiten daran, das zu ändern, etwa indem sie ihre Speicher so gut wie möglich füllen (siehe Grafik). Der tschechische halbstaatliche Energiekonzern ČEZ hat ein Volumen von 3 Milliarden Kubikmetern an ei­nem niederländischen LNG-Terminal er­worben, Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hofft während seines derzeitigen Israelbesuchs auf Zusagen von LNG-Lieferungen für 2023.

Bisher hat Deutschland mit zwei Nachbarn, Dänemark und Österreich, Solidaritätsabkommen geschlossen. Grundlage da­für ist die Gasversorgungssicherheitsverordnung oder SOS-Verordnung – SOS steht für „Security-of-Supply. Die seit 2018 geltenden, in Reaktion auf die russische Krim-Annexion beschlossenen Regeln sehen vor, dass durch Pipelines verbundene Staaten verpflichtet sind, sich in Krisenlagen zu helfen. Deutschland muss im Zweifel für seine acht Nachbarn und das über die Schweiz angebundene Italien aufkommen.