Hanks Welt : Wenn das Gas ausgeht, rettet uns die Marktwirtschaft

Der Streit über ein Öl- und Gasembargo gegen Russland geht nun schon in die zehnte Woche. Die Fronten sind verhärtet: Strittig ist einerseits, ob ein Boykott russischer Energie Putin in ernsthafte Schwierigkeiten brächte und ihn zum Rückzug seiner Truppen aus der Ukraine bewegen könnte. Strittig ist ebenfalls, ob ein Embargo für die deutsche Wirtschaft, seine Unternehmen und deren Arbeitnehmer, zumutbar und verkraftbar wäre.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Auf den ersten Blick sieht es danach aus, als sei „die Wirtschaft“ geschlossen gegen ein Embargo. An Droh- und Untergangsszenarien fehlt es nicht, garniert mit dem verführerischen Argument, von einem wirtschaftlich geschwächten Deutschland habe die Ukraine am Ende auch nichts. Viele nehmen die scheinbar seltene Einmütigkeit von Arbeitgebern und Gewerkschaften (und ihren jeweiligen akademischen Lobbyisten) zum Beweis dafür, dass wir von einem Energieboykott Abstand nehmen sollten. Wenn die Antagonisten des Kapitalismus in dasselbe Horn tuten, müsse die Gefahr für die deutsche Wirtschaft schon sehr groß sein.