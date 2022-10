Energiekrise : Gas- und Strompreisdeckel am 18. November im Kabinett

Das Bundeskabinett will am 18. November weitreichende Entlastungen für Bürger und Unternehmen bei den Energietarifen beschließen. Dann sei die koordinierte Verabschiedung zweier Preisbremsen geplant, heißt es in einer Präsentation des Wirtschaftsministeriums, die der F.A.Z. vorliegt. Die Regierung arbeite „mit Hochdruck“ an einer, „soweit möglich und sinnvoll, einheitlichen Umsetzung von Gas- und Strompreisbremse“. Diese Schritte stützen sich auf den Zwischenbericht der nationalen Gaskommission vom 10. Oktober und auf die EU-Notfallverordnung Strom vom 30. September. Das Haus von Robert Habeck (Grüne) bestätigte, mit aller Kraft an der „nationalen Umsetzung der europäischen Verordnung“ zu arbeiten.

Die Strompreisbremse sehe vor, „dass den Verbrauchern ein vergünstigtes Basiskontingent zur Verfügung gestellt wird“. Darüberliegende Verbräuche müssten zum – derzeit hohen – Marktpreis beglichen werden. Wichtig sei, dass der Strom- vom hohen Gaspreis entkoppelt werde, gleichzeitig das Preissignal aber erhalten bleibe und zum Sparen animiere. Das Ministerium bestätigte auch, dass die Strompreisentlastung für Haushalte und Gewerbe gemeinsam und „konsistent mit der Umsetzung der Gaspreisbremse“ erfolge.

„Zufallsgewinne“ der Stromkonzerne sollen abgeschöpft werden

Die 18 Seiten starke Präsentation trägt den Titel: „Strompreisbremse: mögliche, vorläufige Optionen zur Umsetzung der EU-Beschlüsse“, was ihren nichtfinalen Charakter zeigt. Wie von der EU-Kommission vorgesehen, soll ein noch nicht definierter Grundverbrauch mit einem noch nicht definierten Höchstpreis gedeckelt werden. Die darüberliegenden Kosten im Grundverbrauch würde der Staat tragen. Die Refinanzierung erfolgt durch die Abschöpfung von „Zufallsgewinnen“ der Stromkonzerne. Die Kommission hat dafür alle Einnahmen von mehr als 180 Euro je Megawattstunde im Blick. In dem Ministeriumspapier heißt es, die Profite würden „über die Kette gewälzt wie früher bei der EEG-Umlage“, einschließlich der Anschluss-, der Übertragungsnetzbetreiber und der Vertriebe. Letztere müssten die Kunden über ein Basiskontingent entlasten, das so bemessen sein müsse, „dass Einsparziele weiterhin ankommen“.

Teile der abgeschöpften Gewinne sollen auch die Übertragungsnetzentgelte stabilisieren. Die Einnahmen würden vermutlich langsamer fließen als die Ausgaben, weshalb eine Zwischenfinanzierung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF geplant ist. Dieser soll gemäß dem jüngsten Abwehrschirm der Regierung mit 200 Milliarden Euro ausgestattet werden.

Die Abschöpfung am Spotmarkt könnte rückwirkend zum 1. März erfolgen, der kompliziertere Terminmarkt wäre am 1. Dezember dran. Es ist daran gedacht, 90 Prozent der Zufallsgewinne einzuziehen, möglicherweise nach einem „Treppenansatz“, der die Erzeugung berücksichtigt. Für die Abschöpfung in Frage kommen erneuerbare Energien, Grubengas, Kernkraft, Braunkohle, Öl- und Müllverbrennung. Zunächst nicht dabei sind Steinkohle, Gas, Biomethan und Speicherenergie.

Der Energieverband BDEW kritisierte die rückwirkende Regelung als „hochproblematisch“. Sie gefährde das Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland: „Das wäre angesichts der notwendigen Milliarden-Investitionen in die erneuerbaren Energien absolut kontraproduktiv.“ Die Vorschläge seien ein „deutlich zu komplizierter und bürokratischer Ansatz“.