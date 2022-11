Gesetzesentwurf liegt vor : So sollen die Preisbremsen entlasten

Was hat sich gegenüber den bisherigen Ankündigungen bei der Gaspreisbremse geändert?

Die Gaspreisbremse soll nicht erst ab März greifen, wie ursprünglich von der Gaskommission und der Regierung geplant, sondern schon rückwirkend ab Januar. Damit haben die Länder eine ihrer zentralen Forderungen aus der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz durchgesetzt. Sie hatten eine „Winterlücke“ beklagt, falls es nach der Soforthilfe im Dezember im Januar und Februar keine Entlastungen geben sollte. Die Regierung hat sich dem jetzt gebeugt, die erwarteten Zusatzkosten für die zwei Extra-Monate belaufen sich auf rund 5 Milliarden Euro. Diese kommen also noch zu den 33 Milliarden Euro dazu, die für die Gaspreisbremse für Haushalte und kleine Gewerbetreibende für die Zeit von März bis Ende April 2024 zunächst angesetzt waren. Das Geld kommt aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der kürzlich mithilfe von Krediten mit 200 Milliarden Euro gefüllt wurde.

Worauf müssen sich Gaskunden einstellen?

Für private Haushalte sowie kleine und mittelgroße Unternehmen wird der Gaspreis vom 1. Januar 2023 bis 30. April 2024 auf 12 Cent brutto je Kilowattstunde gedeckelt – jedoch nicht für den gesamten Verbrauch, sondern für 80 Prozent der Kilowattstunden aus dem Vorjahr. Die 12 Cent entsprechen in etwa dem Doppelten des Vorkrisenniveaus. Nach Angaben des Vergleichsportals Check 24 verlangten die Versorger zuletzt im Schnitt einen Kilowattstundenpreis von 16 Cent. Spüren werden die Verbraucher den Preisdeckel aber erst im März. Dann sollen die Energieversorger nach den Plänen der Regierung von sich aus, ohne dass die Kunden etwas tun müssen, die monatlichen Abschlagszahlungen heruntersetzen und auch die Gutschriften für den Januar und Februar abrechnen. Die Energieversorger hatten argumentiert, eine frühere Entlastung als im März sei organisatorisch nicht zu schaffen. Fernwärmekunden sollen 80 Prozent ihres im September 2022 prognostizierten Verbrauchs zu einem Bruttoarbeitspreis von 9,5 Cent je Kilowattstunden bekommen.

Was ist bei der Strompreisbremse geplant?

Eine ähnliche Regelung wie bei der Gaspreisbremse. Für die Strompreisbremse war zwar von Anfang an der Januar als Starttermin geplant, aber auch hier hatten Verbände wie der BDEW gewarnt, dass das so schnell nicht funktioniere. Deshalb soll auch hier nun die Umsetzung im März rückwirkend ab Januar erfolgen. Haushalte und kleinere Unternehmen sollen ein Grundkontingent von 80 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs für einen Bruttopreis von 40 Cent je Kilowattstunde bekommen. Die Entlastung ist in diesem Fall nicht ganz so groß wie beim Gas, laut Check 24 liegt der Durchschnittspreis aktuell bei 42,7 Cent. Ab Januar müssen aber in vielen Fällen deutlich höhere Preise gezahlt werden, die Schreiben wurden gerade verschickt. Die Strompreisbremse soll nicht allein aus dem WSF, sondern teilweise von den Stromerzeugern mitfinanziert werden. Rückwirkend ab 1. September bis mindestens Ende Juni kommenden Jahres sollen „Zufallsgewinne“ auf dem Strommarkt abgeschöpft werden. Dies hatte im Vorfeld schon viel Kritik erregt, weil dann auch die Gewinne von Ökostromerzeugern abgeschöpft werden sollen.

Was passiert bis zum Start der Preisbremsen?

Im Dezember wird es schon eine Einmalzahlung geben. Den Gas- und Fernwärmekunden wird quasi die monatliche Abschlagszahlung erlassen. Die Versorger sollen das Geld stattdessen von der staatlichen Förderbank KfW erhalten – und letztlich ebenfalls aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dafür sind 9 Milliarden Euro eingeplant. Nach dem ursprünglichen Konzept der Gaskommission sollte die Komplettübernahme der des Abschlags im Dezember auch als Überbrückung für den Januar und Februar dienen. Der Regierung gelang es aber nicht, das kommunikativ zu vermitteln. Stattdessen setzte sich die „Winterlücke“ aus den Ländern und den Sozialverbänden durch. Es gab in diesem Jahr schon drei Entlastungspakete im Wert von zusammen 95 Milliarden Euro, darunter Heizkostenzuschüsse für Wohngeldempfänger, die 300 Euro Energiepreispauschale für Arbeitnehmer und Rentner, ein höheres Kindergeld und auch eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Gas.