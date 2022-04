Teure Energie : Worauf sich Strom- und Gaskunden gefasst machen müssen

Aktualisiert am

Die Energieversorger geben höhere Kosten an die Endkunden weiter. Die Stadtwerke und auch der große Versorger Eon erwartet deutliche Preissteigerungen.

Strom, Gas und Öl kosten immer mehr. Die höheren Preise haben sich zuletzt vor allem an den Tankstellen gezeigt, aber werden ebenso Stromverbraucher und Haushalte mit Gasheizungen treffen. Die Energieversorger erwarten steigende Ausgaben für viele. „Umso länger die Krise anhält und umso höher die Preise steigen, desto stärker werden auch Stadtwerke ihre Preise anpassen müssen, wobei alles dafür getan wird, Preissteigerungen so gut wie möglich abzufedern“, sagt Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, der F.A.Z.

In dem Verband haben sich viele Stadtwerke zusammengeschlossen. Allerdings müssten auslaufende Beschaffungsverträge aktuell zu deutlich höheren Preisen neu abgeschlossen werden. „Wie lange die Preisrallye an den Energiemärkten noch dauert oder wie hoch die Preise noch steigen, kann ihnen angesichts der internationalen Lage und der derzeitigen Turbulenzen an den Märkten niemand mit Sicherheit sagen“, sagt er.