Gas-Sparplan der EU : Solidarität mit Deutschland?

Die Austrittspunkt der Pipeline Nord Stream 1 in Lubmin, aufgenommen am 8. März 2022

Die Reaktion kam prompt und eindeutig. Kaum hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch ihren Vorschlag vorgestellt, die Mitgliedstaaten zu einer Senkung ihres Gasverbrauchs um 15 Prozent anzuhalten, sagte Spaniens Regierung Nein. Sie halte nichts von dem Plan, sagte Umweltministerin Teresa Ribera. „Unverhältnismäßige Opfer“ werde ihr Land nicht bringen; keine spanische Familie müsse im Winter Einschnitte in die Gasversorgung befürchten, europäische Solidarität hin oder her. Denn Spanien habe seine Hausaufgaben gemacht und nicht über seine Verhältnisse gelebt.

Mit „Solidarität“ war in der von Wladimir Putin verursachten Gaskrise bisher halbwegs Konkretes gemeint: EU-Staaten vereinbaren in der Regel bilateral, einander im Fall von Lieferlücken – also von zu geringem Angebot – zu helfen. Deutschland hat solche Vereinbarungen schon mit mehreren Ländern geschlossen. Auch Spanien, das seine Gaslieferanten diversifiziert hat und nicht von Russland abhängt, will im Rahmen seiner Möglichkeiten anderswo aushelfen – sich aber nicht auf eine kollektive EU-Solidarität verpflichten lassen.

Auf diese läuft von der Leyens Sparplan, der auf eine Senkung der Gasnachfrage abzielt, indes hinaus. Alle Länder sollen unabhängig von ihrer Abhängigkeit von russischem Gas und von ihren bisherigen Anstrengungen gleich viel sparen. Die Kommissionschefin musste nicht sagen, was sie im Kern meinte: Die EU soll für Deutschland Opfer bringen. Ganz solidarisch.

Berlin wusste ohnehin immer alles am besten

Welchen Grund sollte es dafür geben? Die spitzen Bemerkungen der spanischen Ministerin zu den „Hausaufgaben“ und dazu, dass man nicht über seine Verhältnisse gelebt habe, erinnern an die Eurokrise, in der deutsche Politiker die Mittelmeerstaaten gerne über ihre falsche Wirtschafts- und Finanzpolitik belehrten. Ribera stellt nun nüchtern fest, dass ihr Land keine Verantwortung für die deutsche Energiepolitik hat und für diese deshalb auch nicht haften will.

Anderswo ist die Bereitschaft ähnlich gering. Zu groß sind die Kollateralschäden, die etliche Bundesregierungen in der EU hinterlassen haben. Sie ignorierten – schon mit dem Bau von Nord Stream 1 – die energie- und sicherheitspolitischen Interessen Polens und anderer mittel- und osteuropäischer Staaten. Und sie wussten – zuletzt im Taxonomie-Streit um die Atomkraft – energiepolitisch ohnehin immer alles am besten.

In Brüssel geht nun in Anlehnung an die Finanz- und Bankenkrise die böse Frage um, ob von der Leyen ihren Gasplan mit dem Argument durchsetzen wolle, ihrem Heimatland müsse deshalb geholfen werden, weil es „too big to fail“ sei. Für so verstandene Gas-Solidarität besteht in der Tat kein Anlass, auch unabhängig von den aktuellen deutschen Nöten. Der nationale Energiemix ist grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten. Deshalb spricht genauso grundsätzlich nichts für einen Energie-Bailout. Wenn jedes Land selbst über seine Energiequellen entscheiden soll, muss es auch die Folgen tragen.

Er wirkt nur symbolisch

Freilich waren Krisenzeiten schon immer bestens geeignet, Kompetenzgrenzen zu verschieben. Von der Leyen beschwört europäische Solidarität nicht zum ersten Mal als Krisen-Heilmittel. Sie hatte ja auch schon Erfolg: Der Corona-Aufbaufonds ist ein neues „solidarisches“ Instrument, das der Kommission einen Kompetenzzuwachs beschert hat. Wollte von der Leyen die Energiekrise für solche „Erfolge“ nutzen, müsste sie indes auf andere Instrumente setzen, etwa einen gemeinsamen Einkauf.

Solidarisches Gassparen verspricht solchen Erfolg nicht. Dabei ist es gut möglich, dass die EU-Energieminister den Kommissionsvorschlag an diesem Dienstag mit der notwendigen qualifizierten Mehrheit beschließen – aber gerade weil er nur symbolisch wirken wird. Das 15-Prozent-Ziel soll zunächst nur freiwillig verfolgt werden. Damit hat kein Land einen Anreiz, das Sparziel einzuhalten, mag von der Leyen noch so ausdauernd das Gegenteil behaupten.

Zur Pflicht könnten die Sparziele nach dem Vorschlag werden, wenn – wegen zu hohen Gasverbrauchs oder akuter Unterversorgung – ein Alarm ausgelöst würde. Die Kommission will den Alarm selbst auslösen können. Diese Kompetenz beanspruchen die Mitgliedstaaten in großer Einigkeit aber für sich. Diesen Streit kann von der Leyen nicht gewinnen.

Am Ende wird sie darüber nicht betrübt sein. Müsste sie dereinst ein Vertragsverletzungsverfahren gegen einen „Verschwenderstaat“ einleiten, käme dieses nicht nur in der Sache viel zu spät. Vor allem hätte es politische Konflikte zur Folge, über die sich zuallererst Putin freuen könnte. Spätestens dann wäre europäische Solidarität ad absurdum geführt.