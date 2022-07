Heizen im Winter : Planen für den Gasnotfall: Was heißt eigentlich geschützt?

Wie viel Gas kommt an? Anzeigen in der Anlage des Gasspeicher Wolfersberg östlich von München Bild: dpa

Sind Haushalte besonders geschützt?

Ja. Der Notfallplan Gas, der auf einer europäischen Verordnung beruht, definiert bestimmte „geschützte Kunden“. Diese sollen „möglichst bis zuletzt“ mit Gas versorgt werden, schreibt die Bundesnetzagentur. Kommt es zu einem Gasmangel, müsste die Bonner Behörde das Gas zuteilen. Zu den geschützten Kunden zählen Privathaushalte, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Kindergärten, aber auch Gaskraftwerke, die Privathaushalte mit Wärme versorgen. Die Industrie gehört dagegen nicht dazu. Wirtschaftsverbände kritisieren das.

Will Habeck die Reihenfolge ändern?

Am Dienstag klang das so. Wenn Gasströme möglicherweise monatelang unterbrochen seien, müsse man über die Regeln im Notfallplan Gas „vielleicht nochmal nachdenken“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einem Besuch in Wien. „Niemand soll frieren.“ Aber private Haushalte müssten einen Beitrag leisten, sonst drohten massive Folgen für die Volkswirtschaft als Ganzes. Am Mittwoch betonte eine Sprecherin Habecks, die Definition der geschützten Kunden gelte weiter, diese würden bei einer Gasmangellage weiter versorgt und nicht abgeschaltet. Es müssten aber alle Verbraucher einen Beitrag zum Energiesparen leisten.

Was ist jetzt konkret geplant?

Noch halten sich Wirtschaftsministerium und Netzagentur bedeckt, wie sie im Fall eines Gasmangels vorgehen würden. Es könnte aber genauer definiert werden, was „geschützt“ konkret bedeutet. Habecks Staatssekretär Patrick Graichen hat dies schon Mitte Mai auf einer Energietagung angedeutet: „Natürlich werden Haushalte mit Wärme versorgt, aber es gibt eben keinen Anspruch auf 25 Grad, sondern nur auf 20 oder 19 Grad“, sagte er damals.

Könnte die Politik Obergrenzen für die Temperatur vorschreiben?

Staatlich festgelegte Temperaturobergrenzen für Wohnungen wären ein scharfer Eingriff und wohl auch schwer durchzusetzen. Die Politik könne schließlich „keine Thermostatpolizei losschicken“, sagte kürzlich FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Wer in den eigenen vier Wänden lebt und mit Öl oder Holzpellets heizt, kann vergleichsweise entspannt in den Winter schauen – vorausgesetzt, er hat genug Heizmaterial in den Tanks. Wer am Gasleitungsnetz hängt, muss sich mehr Sorgen machen, nicht nur wegen der Versorgungssicherheit, sondern auch, weil die Preise für Gas so stark gestiegen sind. Mancher wird schon allein deshalb das Thermostat weniger aufdrehen.

Was ist die Mindesttemperatur?

Im Bürgerlichen Gesetzbuch, in dem das Mietrecht geregelt ist, sind keine bestimmten Gradzahlen festgelegt. Aus Urteilen von Gerichten haben sich aber Richtwerte herausgebildet. Nach Angaben des Deutschen Mieterbunds müssen Vermieter in der Heizperiode – in der Regel vom 1. Oktober bis zum 30. April – eine zentrale Heizungsanlage so einstellen, dass tagsüber in der Wohnung mindestens 20 bis 22 Grad erreicht werden. Zwischen 23 und 6 Uhr reichten 18 Grad aus.

Könnten diese Schwellen sinken?

Netzagentur-Präsident Klaus Müller hat Mitte Juni den Vorschlag ins Spiel gebracht, der Staat könnte die Heizvorgaben für Vermieter vorübergehend senken. Darüber diskutiere man. Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GdW) hat sich dafür ausgesprochen, die Mindesttemperatur tagsüber auf 18 Grad und nachts auf 16 Grad abzusenken. Habeck hätte vermutlich wenig dagegen, er ist in dem Fall aber nicht der entscheidende Minister. Für das Mietrecht zuständig ist Justizminister Marco Buschmann (FDP), für das Wohnen Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Letztere bezeichnete gesetzlich verordnetes Frieren als „unsinnig“. Temperaturen unter 20 Grad seien eine Gefahr für die Gesundheit und auch für die Bausubstanz.

Wie warm muss es am Arbeitsplatz sein?

Anders als für Privathaushalte gibt es für Arbeitsplätze klare Temperaturvorgaben. Grundlage ist die Arbeitsstättenverordnung, konkret: die Regel ASR A3.5. Wird die Tätigkeit im Sitzen ausgeübt, müssen es bei geringer Arbeitsschwere im Raum mindestens 20 Grad sein, bei mittelschwerer Arbeit 19 Grad. Im Stehen reichen bei hohem Arbeitsschweregrad 12 Grad aus, bei mittlerem 17 Grad und bei einem leichtem 19 Grad. Es wäre denkbar, dass die Politik diese Temperaturgrenzen nach unten setzt. Das würde es den Unternehmen erleichtern, ihre Mitarbeiter im Winter ins Homeoffice zu schicken. Der Konsumgüterkonzern Henkel hat schon angekündigt, dass er die Temperatur in den Büros senken will, um Gas zu sparen. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Viele Beschäftigte dürften in diesem Winter den Wunsch haben, eher mehr als weniger im Büro zu arbeiten, um zuhause Heizkosten zu sparen.

Wann kommt der Nebenkosten-Hammer?

Das Energiesicherungsgesetz enthält seit kurzem eine Preisanpassungsklausel. Versorger können damit ihre höheren Einkaufspreise für Gas auch in langfristigen Verträgen an die Kunden weiterreichen. Noch hat die Netzagentur diese Klausel aber nicht aktiviert. Rechtlich möglich ist auch eine Umlage für alle Gasverbraucher, um die Belastung im Einzelfall zu senken. Über das weitere Vorgehen beraten Bundesregierung und Netzagentur. Mieter bekommen jetzt erst einmal ihre Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2021. Die Abrechnungen für 2022 mit den hohen Gaspreisen werden dagegen erst im kommenden Jahr gemacht. Wohnungsunternehmen drängen darauf, die monatlichen Vorauszahlungen jetzt vorsorglich zu erhöhen. Innerhalb der Bundesregierung wird geprüft, ob sie das regeln sollte. Individuell können Mieter und Vermieter schon jetzt höhere Abschläge vereinbaren. Der Wohnungsverband GDW schätzt, dass ein Vier-Personen-Haushalt in diesem Jahr mit Energiemehrkosten – inklusive Strom – von bis 5000 Euro rechnen muss.