Streit über Energie-Embargo : Forscher warnen vor tiefer Rezession in Deutschland

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) warnt vor schweren volkswirtschaftlichen Folgen eines Gaslieferstopps. Das gewerkschaftsnahe Institut, das von der Hans-Böckler-Stiftung finanziert wird, hat in einer am Dienstag erscheinenden Veröffentlichung dafür verschiedene Szenarien berechnet. Unter der Annahme stark gestiegener Energiekosten kommt es zu „einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Basisszenario in der Spitze von mehr als 4 Prozent“, heißt es in der Analyse. In einem weiteren Szenario, in dem die Energiekosten in Folge eines Lieferstopps noch stärker steigen, ergebe sich „für das Jahr 2022 ein „Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um mehr als 6 Prozent.“

Grundsätzlich sei ein Energieembargo natürlich eine politische Entscheidung, bei der zahlreiche Erwägungen einflössen. „Wir wollen aber darauf hinweisen, dass die wirtschaftlichen und auch die sozialen Folgen mit höchster Wahrscheinlichkeit gravierend wären und die Wirtschaftspolitik bereit sein muss, entsprechend zu reagieren“, sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien. Angesichts der wirtschaftlichen Risiken plädiert er dafür, die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland entschlossen und so schnell wie möglich zu reduzieren – aber kurzfristig kein Embargo zu verhängen. Die Warnung kommt einen Tag nachdem die Chemiegewerkschaft IG BCE vor dem Verlust Hunderttausender Arbeitsplätze gewarnt hat, sollten russische Gaslieferungen abrupt enden.

Die Autoren der neuen Szenarien weisen nachdrücklich darauf hin, dass die Zahlen, die sie mit dem anerkannten Konjunkturmodell „NiGEM“ errechnet haben, mit enormer Unsicherheit behaftet seien. Ein Stopp der russischen Energielieferungen an Deutschland wäre ein absolutes Novum für die deutsche Wirtschaft. Die vielfältigen Wirkungskanäle sind in gängigen ökonomischen Modellen nur zum Teil und – je nach Modell – in unterschiedlichem Umfang abgebildet, heißt es in der Analyse. „Das gilt aber für andere Modellrechnungen, die nur moderate Auswirkungen nahelegten und deren Ergebnisse zuletzt in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, noch verstärkt“, behauptet Dullien.

Streit um die Modelle

Damit spielt der Forscher auf eine Analyse mehrerer renommierter Ökonomen an, zu denen der Wirtschaftshistoriker Moritz Schularick und der in Amerika forschende Volkswirt Rüdiger Bachmann zählen. Sie hatten in einer Modellberechnung den kurzfristigen Schaden eines Embargos auch höchstens 3 Prozent der Wirtschaftsleistung beziffert, langfristig ergebe sich gar nur ein Schaden von 0,2 Prozent. Das wäre weitaus weniger als der Einbruch in Folge der Corona-Pandemie. Das IMK kritisiert, das verwendete Modell der Kollegen vernachlässige „viele jener Kanäle, von denen wir wissen, dass sie in vergangenen Krisen zentral für die Tiefe und Dauer des Einbruchs der Wirtschaftsaktivität waren“. Beispielhaft nennen die IMK-Autoren die Rolle der Finanzmärkte. Auch das von ihnen verwendete Modell habe blinde Flecken. Nicht abgebildet würden darin „mögliche Kaskadeneffekte in Lieferketten, durch die Störungen in der Herstellung von Vorprodukten zu Produktionsausfällen von nachgelagerten Wertschöpfungsstufen führen können“.

Die Frage, wie schwer die wirtschaftlichen Schäden eines abrupten Lieferstopps russischer Energierohstoffe wäre, sorgt seit Tagen für erbitterte Diskussionen unter deutschen Ökonomen. Gegenwind bekamen die Forscher, die nur moderate Folgen befürchten, zuletzt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der es öffentlich als „unverantwortlich“ bezeichnete , „irgendwelche mathematischen Modelle zu berechnen, die dann nicht funktionieren“, sondern auch von einzelnen anderen Ökonomen. Neben Monika Schnitzer, die Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung ist, rechnen vor allem der Gewerkschaft und der SPD nahestehende Forscher mit schwereren Folgen. Christian Bayer, Volkswirt der Universität Bonn und einer der Autoren der moderateren Prognose, hatte die eigenen Berechnungen am Montag in der F.A.Z. verteidigt. Er antwortete dem Bundeskanzler: „Ich glaube, es ist unverantwortlich, nicht fundiert über die Welt nachzudenken.“ Er fügte aber auch hinzu, dass es ebenfalls unverantwortlich wäre, wenn Politiker Entscheidungen ausschließlich auf Basis einer einzelnen ökonomischen Expertise treffen.

Das Forschungsinstitut verringerte am Dienstag außerdem seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr. In einem Basisszenario, in dem die Energiepreise nicht weiter exorbitant steigen, rechnen die Forscher für 2022 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,1 Prozent. Bei weitaus höheren Energiepreisen, würde die deutsche Wirtschaft demnach in diesem Jahr „um 0,3 Prozent im Jahresmittel schrumpfen“. In der vorigen Konjunkturprognose vom Dezember war das IMK noch von einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent für 2022 ausgegangen.