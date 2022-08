Mehr als 500 Preiserhöhungen : Gaskunden zahlen mindestens 1000 Euro mehr

Der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister, der Chef der Netzagentur: Dass Gas deutlich teurer wird, haben in den vergangenen Wochen viele angekündigt. Was das konkret bedeutet, bekommen die Verbraucher aber erst jetzt zu spüren. Zum Beispiel die Kunden des Versorgers Rheinenergie aus Köln. Dieser erhöht zum 1. Oktober den Preis je verbrauchter Kilowattstunde Gas von 7,87 Cent auf 18,30 Cent. Was das im Einzelfall bedeutet, rechnet das Unternehmen auch gleich vor: In einer Wohnung mit 10. 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch erhöhten sich die Kosten von 960 auf 2002 Euro. In einem kleineren Einfamilienhaus mit 15 .000 Kilowattstunden Verbrauch stiegen die Kosten von 1353 auf 2918 Euro. Rund 150. 000 Kunden sollen laut Branchenkreisen von dem Preisanstieg betroffen sein. Die Hotline sei leider überlastet, schreibt Rheinenergie auf seiner Internetseite.

Der Druck auf die Bundesregierung wächst

Verbraucherportale kommen derzeit kaum hinterher, die angekündigten Preiserhöhungen von Gasversorgern in ihre Tabellen einzupflegen. Sieben eng bedruckte Seiten, fast 540 Preiserhöhungen seit März dieses Jahres vermerkt zum Beispiel das Portal Check24. Für einen Durchschnittshaushalt – hier werden dafür 20.000 Kilowattstunden angesetzt – seien die jährlichen Kosten mit den bisherigen Erhöhungen von im Mittel 1846 auf 2816 Euro gestiegen, ein Plus von knapp 53 Prozent. Ähnlich klingt das bei Verivox. Allein für August, September und Oktober hätten Gasgrundversorger 135 Preiserhöhungen um durchschnittlich 47 Prozent angekündigt, schreibt das Vergleichsportal. Die jährlichen Mehrkosten: rund 892 Euro.

Die Umlage nach dem Energiesicherungsgesetz, die nach den Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums von Anfang Oktober an gelten soll, ist in diesen Erhöhungen noch nicht eingerechnet. Auf 1,5 bis 5 Cent je Kilowattstunde bezifferte Robert Habeck (Grüne) sie vergangene Woche. Die Umlage soll Energiekonzernen 90 Prozent jener Zusatzkosten ersetzen, die sie haben, weil sie Ersatz für fehlendes russisches Gas auf dem Weltmarkt beschaffen müssen. Die Umlage wird auch in laufenden Verträgen fällig, in denen sonst noch keine Preiserhöhung möglich ist. Bis Ende August soll die exakte Höhe feststehen. Werden es tatsächlich 5 Cent, kommen dadurch auf den Durchschnittshaushalt noch mal bis zu 1000 Euro Extrakosten im Jahr für das Gas zu. Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft hatte kürzlich geschätzt, dass ein Vier-Personen-Haushalt inklusive Strom für dieses Jahr bis zu 5000 Euro mehr für Energie zahlen muss.

Auch wenn Ökonomen wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm mahnen, die Preiserhöhungen seien wichtig, damit Privatverbraucher und Betriebe mehr als bislang Gas einsparten: Je mehr Preiserhöhungsschreiben jetzt in die Briefkästen der Kunden landen, desto größer wird der Druck auf die Bundesregierung, den zwei Entlastungspaketen – deren Wert sie auf 30 Milliarden Euro beziffert – ein drittes hinterherzuschieben. Die von Olaf Scholz (SPD) angekündigte Wohngelderhöhung und die Einführung eines Bürgergelds anstelle von Hartz IV reicht auch innerhalb der Ampelkoalition vielen nicht aus.

„Vertrauen wird beschädigt“

Sowohl Matthias Miersch, Fraktionsvize der SPD, als auch Andreas Audretsch, in gleicher Funktion bei den Grünen, fordern die Einführung einer „Übergewinnsteuer“ für Energiekonzerne. „Es ist zutiefst unfair, wenn nur Gaskunden für die Rettung von Uniper gerade stehen müssen, und große Energiekonzerne gleichzeitig Milliarden an ihre Aktionäre ausschütten“, sagt Miersch. Audretsch fügt hinzu: „Diejenigen, die von der Krise profitieren müssen einen Beitrag leisten, um Menschen mit wenig Geld gezielt finanziell zu unterstützen. Tun wir das nicht, bereiten wir den Putin-Verstehern, Verschwörungsideologen und Rechtsextremen den Grund für ihre gefährliche Propaganda.“ Das FDP-geführte Finanzministerium lehnt die Einführung einer solchen Steuer bislang ab. Entlastungen wollen die Liberalen über höhere Einkommensgrenzen innerhalb des Steuersystems schaffen, den Abbau der sogenannten kalten Progression. „Dadurch haben die Bürger einen höheren Nettolohn, was Preissteigerungen gezielt entgegenwirkt“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer.

Aus der Union kommt Kritik an der Kommunikationspolitik der Regierung. „Vertrauen wird beschädigt, wenn das Wort eines Kanzlers eine Halbwertzeit von weniger als einer Woche hat“, sagt der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Andreas Jung. Scholz hatte zunächst von einer Gasumlage von 2 Cent je Kilowattstunde gesprochen, Habeck sagte kurz darauf, es könnten auch 5 Cent werden. Jung kritisiert weiter: „Es ist ein absolutes Unding, dass die Bundesregierung auf die Gasumlage auch noch 19 Prozent Mehrwertsteuer draufschlagen will.“ Der Staat dürfe an der Umlage nicht auch noch verdienen.