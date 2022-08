Energiekrise : Wann mangelt es an Erdgas?

Auf die Gaskunden kommen ohne Zweifel höhere Ausgaben zu. Die Versorger heben ihre Tarife an, und die Politik schiebt die Gasumlage an, die die Kosten für einen Jahresverbrauch eines Haushalts mit 20.000 Kilowattstunden um bis zu 1000 Euro erhöhen kann. Wenigstens daran will der Staat mit der Mehrwertsteuer nicht noch mitverdienen, wie es Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigt hat.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Doch gegen die Mehrwertsteuerbefreiung kommt nun Gegenwind von Ökonomen, die darauf setzen, dass mit hohen Preisen auch mehr Erdgas eingespart wird. Die Nürnberger Professorin Veronika Grimm fordert, die Mehrwertsteuer zu erheben und im Gegenzug diejenigen zu kompensieren, die entstehende Härten nicht allein tragen können. „Die Mehrwertsteuer nicht zu erheben wäre wieder eine Kompensation mit der Gießkanne, so ähnlich wie beim Tankrabatt“, sagte sie der F.A.Z. „Es darf aber jetzt nicht darum gehen, obere Einkommen zu entlasten.“ Die Mehrwertsteuer nicht zu erheben würde zudem indirekt fossile Energieträger subventionieren.

Preissignale vor dem Winter

Der Düsseldorfer Ökonom Jens Sü­de­kum rät sogar zu einer höheren Umlage auf den Gaspreis, die nach Worten des Wirtschaftsministers bis zu 5 Cent je Megawattstunde betragen kann. Südekum spricht von einem Aufschlag um 15 bis 20 Cent: „Damit würde der Staat enormes Aufkommen generieren und könnte damit ein Entlastungspaket für Geringverdiener schnüren“, sagte er der F.A.Z. Der Volkswirt sieht das Problem, dass die Preissignale noch nicht kurzfristig durchgereicht werden können: Für einige Kunden liegt der Gaspreis je Kilowattstunde bei 6 oder 7 Cent, aber der wird Richtung 25 Cent marschieren, den heute schon Neukunden zahlen. Aus ökonomischer Sicht hält es Süde­kum für wichtig, dass die Preissignale jetzt vor dem Winter kommen, um die Sparanreize für die privaten Haushalte so groß wie möglich zu bekommen. „Wenn die Privathaushalte nicht sparen, laufen wir Gefahr, dass wir in eine Gasmangellage laufen.“

Unsicher bleibt, wie viel Erdgas aus Russland nach Deutschland kommt – und wie viel Erdgas somit verbraucht werden kann. Die Politik muss sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Ohne russische Gaslieferungen und ohne Nachfragereduktion bis zum Ende der Heizperiode Ende Mai fehlen laut der Studie „Wie es zu schaffen ist“ von Rüdiger Bachmann, Moritz Schularick, Georg Zachmann und acht anderen Ökonomen etwa 210 Terawattstunden (TWh) Gas. Dann müsste der Gasverbrauch um rund 25 Prozent sinken – vor allem in Industrie und Haushalten. Zum Vergleich: Das Fassungsvermögen der deutschen Gasspeicher kommt auf etwa 250 TWh und reicht ungefähr für zwei Wintermonate.

Gasmangel schon im Dezember möglich

Selbst wenn Russland wie derzeit weiter 20 Prozent der Kapazität von Nord Stream 1 liefert, sieht es nur etwas besser aus, wie es der Bochumer Umweltökonom Andreas Löschel, ebenfalls ein Autor der Studie, auf Anfrage abschätzt. In diesem Szenario fehlen rund 130 TWh: Das müsste durch Einsparungen aufgefangen werden. „Dies entspricht einer Nachfragereduktion von etwa 16 Prozent, um durch den Winter zu kommen“, sagte Löschel. Dabei bezieht er einen Mindestspeicherstand von 50 TWh ein.

In jedem Fall scheint also eine Verbrauchssenkung nötig zu sein. Auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte zu dem Szenario, dass Russland weiterhin nur noch 20 Prozent liefere: Selbst dann lasse sich im besten Falle bis Ende des Winters ein „akzeptables Speicherniveau“ erreichen, mit dem man auch durch den übernächsten Winter kommen könne. Das gelte aber nur, wenn die Verbraucher ein Fünftel weniger Gas nutzten – also viel mehr sparten als bisher – und wenn Deutschland zudem ein Fünftel weniger Gas in andere Länder durchleite.