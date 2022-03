Reaktion auf Putin : Gas gegen Rubel

Die Ankündigung des russischen Präsidenten, „unfreundliche Staaten“ (darunter auch Deutschland) sollten künftig Gas nur noch gegen Rubel und nicht mehr gegen Fremdwährungen wie Euro oder Dollar kaufen können, hat auch unter Fachleuten Rätselraten ausgelöst. Was bezweckt Wladimir Putin mit dieser Entscheidung? Auch nach einem Tag ist das nicht ganz klar; verschiedene, sich gegenseitig nicht ausschließende Interpretationen sind möglich.

Die Botschaft könnte sich an das eigene Land richten: mit ihr soll Vertrauen in die Werthaltigkeit der eigenen Währung erzeugt werden. Die Botschaft richtet sich auch an die „unfreundlichen Länder“. Sie ist als Versuch zu deuten, das Sanktionsregime auszuhöhlen und Zwist unter den „Unfreundlichen“ zu schüren.

Da auf den westlichen Devisenmärkten nicht allzu viele Rubel erhältlich sind, wird sich der Westen früher oder später Rubel in Moskau besorgen müssen, indem der Westen dort zunächst Euro oder Dollar gegen Rubel verkauft, mit denen er anschließend seine Gaslieferungen bezahlt. Auch im Falle der Bezahlung des Gases durch Rubel fließen somit westliche Devisen nach Moskau. Allerdings entsteht in diesem Falle Nachfrage des Westens nach Rubel, die zumindest kurzfristig dem Wechselkurs der russischen Währung gut tun könnte.

Wichtig ist aber, dass der Westen seine Rubel erst einmal in Moskau kaufen müsste. Wenn sich aber als Verkäufer nur die Zentralbank anböte, unterliefe der Westen mit dem Rubelkauf die von ihm selbst verhängten Sanktionen gegen die Zentralbank. Zudem könnte die Zentralbank in Moskau auf Putins Weisung jederzeit den Tausch von Rubel gegen westliche Währung einstellen – und dann wäre der Westen nicht mehr in der Lage, das Gas zu bezahlen, obgleich seine Taschen mit Euro und Dollar gut gefüllt sind.

Der Westen sollte dieses Manöver, das man wahlweise als cleveren Schachzug wie als Verzweiflungstat betrachten mag, zurückweisen. Und als zusätzliches Argument betrachten, um beim Thema Energiesanktionen selbst die Initiative zu ergreifen – auch wenn Putin darauf hoffen wird, dass die Bedenkenträger in Berlin davor weiterhin zurückschrecken.