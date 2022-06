Unklare Rubelzahlungen : Deutschland stellt Putin zufrieden

Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten, die weniger von Russland abhängig sind, lässt sich Deutschland auf die neuen Zahlungsbedingungen des Kremls für Gaslieferungen ein – und bezieht deshalb den Brennstoff vorerst ohne Einbußen weiter. Energieunternehmen wie Uniper oder RWE hatten kürzlich die fälligen Beträge in einer Weise an die Gazprombank überwiesen, die von Moskau akzeptiert wird.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Jedenfalls meldete die Bundesnetzagentur am Mittwoch keine Störungen: Die Gasimporte seien stabil, die Versorgung bleibe sicher, der jüngste Lieferstopp gegen das Unternehmen Shell be­treffe nur kleine Mengen und habe keine größeren Auswirkungen. Die Hauptpipeline Nord Stream 1 führte am Mittwoch 4 Prozent weniger Gas als am Vortag, was mit Russlands Exportstopp Richtung Niederlande erklärt wird. Die entfallenen Gasmengen würden anderweitig be­schafft, versicherte die Netzagentur.