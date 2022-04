Lieferketten in der Chemie : Wie verlogen die Debatte um russisches Gas ist

Managern der deutschen Chemieindustrie wird vorgeworfen, deren Gier habe Deutschland in die Abhängigkeit von Russland getrieben. Was für ein Zerrbild! Die Industrie war nicht blauäugiger als der Rest.

Ein BASF-Mitarbeiter im Werk in Ludwigshafen bei einer nächtlichen Kontrolle Bild: dapd

Es hat einen Krieg gebraucht, um den Deutschen ins Gedächtnis zu rufen, wie Wertschöpfungsketten funktionieren. Dass aus Gas und Öl in Anlagen der chemischen Industrie erst Ethylen und Propylen gemacht werden müssen – diese Grundchemikalien dann zu Kunststoffen verarbeitet werden, zu Farben, Textilfasern, Klebern, Dämmmaterial, Waschmittel, Kosmetik, selbst Medikamenten. Das alles ist selbst dem handelnden Personal erst wieder aufgefallen, seit ein Importstopp von Gas als letztes Mittel gilt, um die russische Kriegsmaschine zu stoppen.

Die Hoffnungen auf einen Wandel durch Handel sind in der Ukraine zerplatzt. Die Naivität allerdings hält sich. Vor allem die Naivität, die sich auf die vermeintlich einzigen Nutznießer der Gasimporte, die Chemieindustrie, kapriziert. BASF habe mit Gier und Milliardengewinnen das Land in die Abhängigkeit von Russland getrieben, verkündete dieser Tage das öffentlich-rechtliche TV. Herrje, was für ein Zerrbild.