Netzagenturchef zur Gasnotlage : „Das Leben ist dann nicht mehr fröhlich und locker“

Herr Müller, wann rechnen Sie mit der dritten Stufe des Notfallplans Gas, so dass die Bundesnetzagentur das knapp gewordene Gas zuteilen muss?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Idealerweise kommt es gar nicht dazu, wir tun alles, damit die Gasmangellage ausbleibt. Wir überprüfen fast stündlich die Lage und können sagen: Russland liefert weiter Gas. Weil es warm ist, weil die Preise hoch sind, weil gewerbliche und private Verbraucher weniger Gas nutzen, füllen sich die Speicher mit etwa 0,4 Prozentpunkten am Tag, das ist fast ein Rekord. Auch für die mittelfristige Versorgungssicherheit wird viel getan, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist ständig auf der Suche nach Flüssiggasanlagen, mobilen und festen. Das erste schwimmende LNG-Terminal soll im Dezember kommen, nach dem Jahreswechsel das zweite. Darum hoffe ich, dass der Kelch an uns vorübergeht.

Im August müssen nach dem neuen Gasspeichergesetz die Speicher zu 65 Prozent gefüllt sein, derzeit sind es etwa 41 Prozent. Schaffen wir das?

Mit etwas Glück und Geschick und Schweiß der Edlen ja. Daran hat auch die Sperrung der Durchleitung durch die Ukraine in der Donbass-Region nichts geändert. Im bayerischen Waidhaus kommt weniger Gas an, die Mengen werden aber ausgeglichen und die deutsche Versorgung ist stabil.

Welche Auswirkungen hat das sogenannte Dekret 252, mit dem Russland die Gazprom-Germania sanktioniert, ein Gasunternehmen unter Ihrer Treuhänderschaft?

Es betrifft „nur“ die 30 Gazprom-Germania-Tochtergesellschaften, die mit Handel oder Speichern zu tun haben. Insgesamt verwalten wir aber 49 Gesellschaften, worunter Moskau jene, die mit den Netzen zu tun haben, nicht sanktioniert. Außer den Händlern von Gazprom Germania können alle anderen deutschen Abnehmer weiter Gas bekommen. Weder das Dekret noch die Lage im Donbass verzögern im Moment das Auffüllen der Speicher.

Wir befinden uns derzeit in der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas. Was passiert in Schritt 2, der Alarmstufe?

Die Frühwarnstufe merkt man noch recht wenig, außer dass die Preise hoch sind. Sie betragen derzeit etwa 92 Euro pro Megawattstunde, für den Juni geben die Preise auf 89 Euro nach. Anfang März haben wir schon 200 Euro gesehen. Für die Alarmstufe muss es einen Anlass geben, die letzte Woche bot diesen noch nicht, weil das Gas weiterhin fließt. Und mit der Alarmstufe sollte auch eine klar unterscheidbare Konsequenz verbunden sein. Beispielsweise sollten wir noch einmal eine deutlich intensivere Energiesparkampagne an private Haushalte richten, und es könnte Auktionsmodelle für gewerbliche Gasverbraucher geben. Dadurch sollen Unternehmen dazu gebracht werden, auf Gas zu verzichten.

Welchen intelligenten Weg gibt es?

Nach den Mechanismen im Gasspeichergesetz wird ab einem bestimmten Punkt der sogenannte Marktgebietsverantwortliche selber Gas ersteigern. Das tut er von internationalen Lieferanten, es wäre aber auch denkbar, dass Unternehmen Gas anbieten. Wir prüfen gerade, ob solche Auktionen funktionieren, oder ob wir noch ein zusätzliches Instrument brauchen.

Später folgt vielleicht die Stufe drei, die Gasnotlage. Wie viel Zeit bleibt uns dann?