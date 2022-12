Zukunft des Einzelhandels : Dieses Kaufhaus macht immer noch Gewinn

Die interessanteste Ware hat das Kaufhaus Rid im Keller stehen. Die Augen der Kunden bleiben vielleicht eher im Erdgeschoss hängen, wo die Damenbekleidung hängt, oder im dritten Stock bei der Wäsche, einem Segment, das im Kaufhaus immer besonders gut läuft. Das Untergeschoss aber ist ein Spiegelbild des Strukturwandels – im Kaufhaus Rid, in der Weilheimer Innenstadt, in der deutschen Gesellschaft.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Hier reiht sich ein Sammelsurium von Produktkategorien aneinander, die man in dieser Vielfalt nirgendwo anders in der Stadt findet: vom Aktenordner bis zur Bratpfanne, von der Strickwolle bis zum Reisekoffer. Kaufhaus-Chef Florian Lipp will die Haushaltswarenabteilung bald erweitern. Vor zehn Jahren gab es in Weilheim noch zwei Fachgeschäfte.