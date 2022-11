Galeria Karstadt Kaufhof : Kaufhauskette am Abgrund

Der Betreiber des kriselnden Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof gibt nicht auf und will sein verlustreiches Filialnetz mit Hochdruck in Eigenregie sanieren – auch wenn Handelsexperten diesem Geschäftsmodell nur geringe Zukunftschancen einräumen. Der Konzern, der vom österreichischen Immobilienunternehmer Rene Benko kontrolliert wird, stellte am Montag einen Antrag auf Insolvenz in Form eines Schutzschirmverfahrens. Galeria-Chef Miguel Müllenbach erklärte den harten Schnitt mit den verschlechterten Rahmenbedingungen für den Einzelhandel: „Mit Beginn des Ukrainekrieges haben die explodierenden Energiepreise sowie die historische schlechte Konsumstimmung die Situation grundlegend verändert“, sagte er im Gespräch mit der F.A.Z.

Damit durchläuft Galeria nun schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren ein solches Sanierungsverfahren. Dazu muss die führende Warenhauskette in Deutschland abermals Filialen aufgeben, 40 von 131 diesmal. Schon beim letzten Schutzschirmverfahren 2020 stand für Sanierer Arndt Geiwitz der Wegfall von insgesamt 85 der damals 172 deutschen Filialen zur Debatte. Doch stattdessen wurden nur 45 unprofitable Galeria-Häuser geschlossen, was zum Abbau von 5000 Arbeitsplätzen führte.

Mit der jetzt geplanten zweiten Sanierung werde es unter den verbleibenden 17 400 Mitarbeitern also noch einmal betriebsbedingte Kündigungen geben. „Das ist leider unumgänglich, um den größeren Teil des Unternehmens zu retten“, sagte Müllenbach. Damit schlägt der Konzern einen anderen Weg ein als noch vor wenigen Tagen angekündigt. Ursprünglich wollte er Staatshilfen in Höhe von rund 250 Millionen Euro beantragen. Doch diese könne er auf absehbare Zeit ohnehin nicht zurückzahlen. „Ein neuer Kredit hätte uns wegen Zinsen und Tilgung noch weiter belastet, ohne dass uns gleichzeitig Entlastungen möglich gewesen wären, wie sie ein erneutes Schutzschirmverfahren bieten“, hieß es auch in dem internen Brief an die Belegschaft. Nach Ansicht von Wirtschaftsprüfer Geiwitz, der auch in das zweite Insolvenzverfahren involviert ist, geht es für den Warenhaus-Konzern darum, „aus sich heraus tragfähige Strukturen zu schaffen“.

Dafür liefert das Schutzschirmverfahren einen guten Rahmen: In Deutschland gibt es das erst seit rund zehn Jahren. Es zielt darauf, kriselnden Unternehmen eine zweite – oder in diesem Fall auch eine dritte – Chance zu gehen, anstatt sie direkt in die Abwicklung zu schicken. Als Vorbild dient das Chapter-11-Verfahren aus den Vereinigten Staaten, das dem Management eine gewisse Gestaltungsfreiheit gibt. Anders als bei der „Regelinsolvenz“ bleibt das Management dabei im Amt, wird aber wie hier durch einen Sanierungsexperten wie Geiwitz unterstützt und überwacht.

Diese Sanierung in Eigenregie gibt den Unternehmern Anreize, sich möglichst früh für einen solchen Weg zu entscheiden und nicht erst abzuwarten, bis alles zu spät ist. Sie profitieren zum Beispiel davon, dass die Bundesagentur für Arbeit die Gehaltszahlungen für die Mitarbeiter drei Monate lang übernimmt. Außerdem können ungünstige Verträge frühzeitig gekündigt werden.

Unter der Regie ihres Eigentümers Signa, die von dem österreichischen Immobilienunternehmer Benko kontrolliert wird, hatte der deutsche Warenhausbetreiber nach der letzten Sanierung damit begonnen, die verbliebenen Filialen unter dem Motto „Galeria 2.0“ umzubauen. Damit sollte das stationäre Geschäft der Filialen mit einer breiten Palette an digitalen Angeboten in Internet kombiniert werden. Benko selbst machte sich für eine schnelle Umsetzung dieses Konzepts stark: „Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag zu lebenswerten Städten leisten, indem wir nicht nur eine Milliarde Euro in unsere Häuser investieren, sondern mit den Städten ganzheitliche Konzepte zur Zukunft moderner Innenstädte entwickeln“, sagte er zum Start von „Galeria 2.0“ in einem Interview mit der F.A.Z. im November 2021.

Doch der ehrgeizige Plan des Eigentümers stockte angesichts der prekären Lage im Konzern und der getrübten Stimmung im Einzelhandel, wie Müllenbach kürzlich intern einräumen musste. „Uns hat schlicht das notwendige Geld für eine schnelle Modernisierung einer kritischen Masse an Filialen gefehlt.“ Dabei habe die Corona-Pandemie dazu geführt, dass weniger Menschen in den Innenstädten unterwegs seien, hieß es in einem Brief an die Belegschaft. „Und es ist bis heute keine wirkliche Trendwende erkennbar.“ Grund dafür dürften nach dem Abebben der Pandemie die immer größer werdenden finanziellen Befürchtungen der Bürger sein. Fast jeder zweite Verbraucher hat Sorge vor einer dauerhaften Rezession, heißt es in einer Umfrage, deren Ergebnisse McKinsey am Dienstag veröffentlichte. Dabei machten 76 Prozent der Befragten Abstriche beim Konsum, um Geld zu sparen.

Im jüngsten Zahlenwerk von Galeria ist der bisherige Sparkurs der Verbraucher deutlich sichtbar. So musste der Konzern im von Corona-Lockdowns geprägten Geschäftsjahr 2020/21 (Ende September) 622 Millionen Euro Verlust ausweisen und erwartet auch für 2021/22 einen Verlust – in niedriger bis mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Trotz der trüben Perspektiven ist Müllenbach vom Geschäftsmodell des Warenhauses überzeugt: „Galeria ist zukunftsfähig, sein Geschäftsmodell mit den notwendigen Modernisierungen der Filialen und weiteren inhaltlichen Feinjustierungen tragfähig und es wird, frei von unverschuldeten Belastungen, am Markt erfolgreich sein können.“

Kenner der Handelsszene beurteilen die Erfolgschancen des Galeria-Konzepts kritischer: „Ich sehe keine positive Fortführungsprognose“, sagte Martin Fassnacht von der WHU-Otto Beisheim School of Management, „denn sie haben in allen Kategorien eine zu starke Konkurrenz, stationär wie online“. Schlechte Nachrichten dürfte es auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) geben, der wohl einen Großteil der schon gezahlten staatlichen Hilfen in Höhe von 680 Millionen Euro abschreiben muss. Diese Summe hatte er in diesem und im vergangenen Jahr schon an den Warenhauskonzern ausgereicht.