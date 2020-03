Finanzpolitik : G7 stemmt sich gegen die Corona-Krise

Die Gruppe der sieben großen Industrieländer (G7) ist entschlossen, eine Wirtschaftskrise als Folge der Corona-Epidemie zu bekämpfen. Man werde die weitere Ausbreitung des Virus und die Auswirkungen sorgfältig beobachten, teilten Amerikas Finanzminister Steven Mnuchin and Notenbankchef Jerome Powell nach einer Telefonkonferenz am Dienstag mit. Auch im Namen ihrer Amtskollegen bekräftigten sie die gemeinsame Absicht, alle Instrumente nutzen zu wollen, um ein Abrutschen der Wirtschaft zu verhindern. Die Finanzminister seien bereit, Maßnahmen zu ergreifen, wenn dies notwendig sei, um auf das Virus zu reagieren und die Wirtschaft in dieser Situation zu unterstützen. Die G-7-Zentralbanken stünden zu ihrem Mandat, Preisstabilität zu sichern, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und gleichzeitig die Widerstandskraft des Finanzsystems zu erhalten. „Die Finanzminister und Notenbankgouverneure stehen bereit, schnell und effizient zusammenzuarbeiten“, hoben sie nach dem Gespräch hervor.

Die Europäische Zentralbank erwägt, mit günstigen Langfristkrediten („TLTRO“) an Banken, die ihre Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausweiten, gegen die Folgen des Coronavirus vorzugehen. Das war am Dienstag zu erfahren. Bislang hat es die Notenbank allerdings bei verbalen Schritten belassen. Am späten Montagabend hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde mitteilen lassen, die Notenbank stehe bereit, wenn erforderlich mit „angemessenen, gezielten geldpolitischen Schritten“ auf die Virus-Krise zu antworten. Zuvor hatten die Bank of England, die Bank of Japan und die amerikanische Notenbank Fed ihre Entschlossenheit bekundet. Das erinnert an frühere konzertierte Aktionen der Notenbanken, beispielsweise in der Finanzkrise. Zuvor war am Montagabend das EZB-Direktorium zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen.

Als ausgeschlossen gilt nicht, dass die EZB in einer weltweiten Runde der Zinssenkungen mitmachen könnte. Allerdings ist das im EZB-Rat offenkundig umstritten. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hatte sich am Freitag geäußert, er sehe keinen „akuten geldpolitischen Handlungsbedarf“, der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann sagte am Dienstag, er lehne eine Zinssenkung ab, eine solche werde er nicht unterstützen. Offen zeigte sich Holzmann dagegen für die gezielten Liquiditätsspritzen TLTRO: „Das ist definitiv ein Gebiet, über das nachgedacht werden wird“, sagte er. Es sei aber derzeit nicht dringend, sich in diese Richtung zu bewegen. Die nächste Zinssitzung des EZB-Rates ist für nächste Woche Donnerstag geplant, die nächste entsprechende Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed ist erst für den 18. März anberaumt. Es wird aber spekuliert, die Fed könnte schon vorher handeln. Die nächsten Langfristkredite TLTRO der EZB sollen ohnehin am 24. bis 26. März vergeben werden. Diesen Termin könnte man möglicherweise nutzen.

Die Formulierung in Lagardes Statement vom Montagabend, man erwäge „gezielte“ Schritte, wurde von Beobachtern so gedeutet, dass solche Langfristkredite gezielter eingesetzt werden könnten als Zinssenkungen, wenn Unternehmen durch das Coronavirus schwieriger an Finanzierungen kämen. Kritiker argumentieren allerdings, dieses Instrument helfe nicht bei größeren Kreditrisiken, wenn den Bankkunden das Geschäft wegbreche. Bei den jüngsten Vergaben von TLTRO-Krediten war die Nachfrage der Banken zudem nicht besonders hoch gewesen; sie haben mehr Kredite zurückgezahlt als neu aufgenommen.

Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach am Dienstag von einem tückischen Schock. Der Ökonom sieht Effekte sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite der Wirtschaft. Nach seinen Worten ist es nun an der Regierung, dafür zu sorgen, dass eigentlich gesunde Unternehmen nicht in die Zahlungsunfähigkeit rutschen. Neben Kurzarbeitergeld sollten ausreichend Notkredite zur Verfügung stehen. Defizite in den Staatshaushalten müssten gegebenenfalls in Kauf genommen werden. Fuest rechnet mit einem „harten“ Rückgang der Wirtschaftstätigkeit.