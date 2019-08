Sherpas Hecker und Röller : Das sind Merkels G-7-Helfer

Am Samstag beginnt der G-7-Gipfel in Frankreich. Jan Hecker und Lars-Hendrik Röller haben die meiste Arbeit dann hinter sich: Sie bereiten die Kanzlerin auf das Treffen vor. Doch wer sind Merkels wichtigste Berater?

Sherpas werden sie genannt, wie die Helfer der Bergsteiger im Himalaja. Vor dem Aufstieg auf den Gipfel schnüren sie das Gepäck, sie laufen den Weg schon mal ab, sichten Hindernisse und Schutzräume. Dann schultern sie für ihre Chefs die Last und führen sie zum Gipfel. Der liegt in diesem Fall allerdings nur unwesentlich über dem Meeresspiegel: In der Fünf-Sterne-Herberge Hôtel du Palais in Biarritz an der französischen Atlantikküste findet von Samstag bis Montag der diesjährige G-7-Gipfel statt.

Immer an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden dann zwei Männer sein, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind. Der eine ist Lars-Hendrik Röller, Merkels wirtschaftspolitischer Berater und ihr offizieller Gipfel-Sherpa, der andere Jan Hecker, der außenpolitische Berater. Ihre Aufgabe für die kommenden Tage: dafür sorgen, dass der G-7-Gipfel kein Fiasko wird, was früher mal eine Selbstverständlichkeit war, sich heute aber nicht mehr so einfach gestaltet.

Schon im vergangenen Jahr in Kanada hatte der amerikanische Präsident Donald Trump die Nerven aller Beteiligten aufs Äußerste strapaziert und am Ende seine Zustimmung zum Abschlusskommuniqué wieder zurückgezogen. Die Nachricht erreichte den deutschen Regierungstross auf dem Rückflug. Versteinerte Gesichter nach der Landung.

Suche nach Gemeinsamkeiten

In diesem Jahr kommt mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson noch jemand dazu, für den der Ursprungsgedanke der G-7-Treffen – gemeinsam die Weltwirtschaft voranbringen – nur zweitrangig ist, dem es in erster Linie um sein eigenes Land geht. Aus Italien reist mit Giuseppe Conte ein Regierungschef an, der bald schon keiner mehr ist. In dieser komplizierten Gemengelage müssen Röller und Hecker mit ihren Kollegen aus den anderen Ländern versuchen, zumindest noch ein paar Gemeinsamkeiten zu finden, die für eine wie auch immer geartete Botschaft taugen. Dass es ein Abschlussdokument geben muss, hat Gastgeber Emmanuel Macron schon vorsorglich abgeräumt.

Der 61 Jahre alte Röller, Sohn des ehemaligen Dresdner-Bank-Chefs Wolfgang Röller, ist inzwischen der dienstälteste Sherpa auf dem internationalen Parkett. 2011 hat er sein Amt angetreten, als Nachfolger von Jens Weidmann, der zur Bundesbank gewechselt war. Röllers Ernennung war damals eine Überraschung. Er war zu diesem Zeitpunkt Präsident der privaten Berliner Wirtschaftshochschule ESMT. Zuvor hatte Röller, der in den Vereinigten Staaten Informatik und Wirtschaftswissenschaften studiert hat, an der Pariser Elitehochschule Insead und der Berliner Humboldt-Universität gelehrt. Kurzum: Mit Politik hatte Röller bis dahin nicht viel zu tun, sieht man mal von einem kurzen Ausflug als Chefökonom in der Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission ab.

Anders als Röller ist Hecker erst seit 2017 in seiner Position. Leiter der außenpolitischen Abteilung des Bundeskanzleramtes – das klingt erst einmal nicht besonders aufregend. Doch der Job Heckers kann genau das sein: aufregend und aufreibend. Hecker ist der wichtigste außen- und sicherheitspolitische Berater der Kanzlerin. Er ist der Gesprächspartner jener Leute, die in anderen Ländern den klangvollen Titel „Sicherheitsberater des Präsidenten“ tragen. In Deutschland heißt das eben: Leiter Abteilung 2 im Bundeskanzleramt.

Als am späten Mittwochnachmittag Merkel den neuen britischen Premierminister Boris Johnson in Berlin empfing, war der groß gewachsene Hecker in der kleinen Kanzlerinnenentourage schon von weitem zu sehen. Ganz gleich, ob Merkel in Berlin mit ausländischen Gästen spricht oder zu diesen reist: Hecker ist an ihrer Seite. Auch wenn die Kanzlerin sich bei ihren Reisen im Flugzeug mit Journalisten unterhält, steht Hecker dabei, falls die Chefin mal ein Detail über den Nahostkonflikt oder die Beziehungen zu China nicht sofort zur Hand hat. Dass er seit knapp zwei Jahren Merkels Mann für die Außenpolitik ist, macht den Job spannend, aber auch wieder ein bisschen weniger aufregend. Denn Merkel hat im Laufe ihrer 14 Jahre als Kanzlerin enorme Detailkenntnisse angehäuft. Es kommt zumindest in Runden, bei denen die Presse dabei ist, nicht oft vor, dass sie auf Hecker zurückgreifen muss

Merkel belohnt Loyalität

Jan Hecker ist gleich in zweifacher Hinsicht ein Beleg dafür, dass Angela Merkel sich treu bleibt. In anderen Regierungen – etwa derjenigen von Donald Trump – sind die außenpolitischen Berater oft Charaktere, die robust nach außen auftreten, um es vorsichtig zu formulieren. Auch Merkels Vorgänger Schröder hatte mindestens mit seinem ersten außenpolitischen Berater, Michael Steiner, einen Mann verpflichtet, der sein Selbstbewusstsein gelegentlich krachend präsentierte. Hecker erinnert in seiner ruhigen, zurückhaltenden Art, die mit inhaltlicher Trittsicherheit verbunden ist, an die anderen Merkel-Vertrauten im Kanzleramt, auch an seinen Vorgänger Christoph Heusgen.

Mehr zum Thema 1/

Zweitens zeigt seine Ernennung, wie Merkel Loyalität belohnt. Hecker, ein 1967 in Kiel geborener Jurist, der als Rechtsanwalt arbeitete, bevor er in die Ministerialbürokratie wechselte, der an Hochschulen lehrte und sich habilitierte, wurde 2015 Leiter des Koordinierungsstabes für die Flüchtlingspolitik im Kanzleramt. Ihm wird unter anderem zugeschrieben, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer doch keine Klage gegen die Asylpolitik der Kanzlerin anstrengte. Mitarbeiter, die so etwas können, schätzt Merkel.