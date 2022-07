G-20-Außenminister auf Bali : Blinken will mit chinesischem Außenminister über Ukraine reden

Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken kommt beim Treffen der G20-Staaten auf Bali in dieser Woche mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zusammen. Das Außenministerium in Washington teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Blinken werde bei dem Spitzentreffen an diesem Donnerstag und Freitag auf der indonesischen Insel das amerikanische Engagement bekräftigen, „mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um globale Herausforderungen zu bewältigen“. Als Beispiele nannte das Ministerium die Nahrungs- und Energiekrise „und die Bedrohung der internationalen Ordnung durch Russlands andauernden Krieg gegen die Ukraine“. Das Treffen mit Wang Yi sei einer von mehreren bilateralen Terminen Blinkens in Bali.

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine hatte die US-Regierung erfolglos Druck auf China ausgeübt, sich gegen Russland zu positionieren. Nach Angaben der russischen Botschaft in Jakarta wird auch der russische Außenminister Sergej Lawrow zu dem G20-Treffen anreisen. Aus dem amerikanischen Außenministerium hieß es jedoch, ein bilaterales Treffen Blinkens mit Lawrow sei nicht vorgesehen. Dafür sei nicht die richtige Zeit. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nimmt an dem Treffen in Bali teil. Blinken will nach der Zusammenkunft nach Angaben seines Ministeriums nach Thailand weiterreisen.

Die G20 ist eine Staatengruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte. Ihr gehören neben den G7-Staaten unter anderem auch autoritär geführte Länder wie Russland, China und Saudi-Arabien an. Indonesien hat derzeit die Präsidentschaft inne. Im November kommen die Staats- und Regierungschefs der G20 in Bali zu ihrem Gipfeltreffen zusammen.