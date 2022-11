Fußball-WM in Qatar : „Den Arbeitern auf den WM-Baustellen geht es viel besser“

Kaum einer kennt die Lage der Gastarbeiter in Qatar so gut wie der Gewerkschafter Dietmar Schäfers. Er sagt: Die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen entsprechen heute deutschen Standards. Trotzdem sei noch längst nicht alles gut.

Gastarbeiter für den Fußball: Ausländische Bauarbeiter in Doha in der Schlange für den Rücktransport in ihr Quartier Bild: dpa

Herr Schäfers, am WM-Ausrichter Qatar gibt es viel Kritik, insbesondere wegen der Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen. Sie waren schon oft in Qatar, erst kürzlich zusammen mit Bundesinnenministerin Faeser. Wie ist Ihr Eindruck von der Lage vor Ort?

Ich war 2013 das erste Mal in Qatar und habe genau das gesehen, was in der Öffentlichkeit immer kritisiert wird: schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Unterkünfte, schlechte hygienische Verhältnisse. Wir haben dann mit dem qatarischen WM-Organisationskomitee, das für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft und den Bau der Stadioninfrastruktur verantwortlich ist, eine Vereinbarung getroffen. Diese hat uns ermöglicht, immer wieder Arbeitsinspektionen zu machen. Und mein Eindruck ist, dass es den Wanderarbeitern auf den WM-Baustellen zuletzt viel besser ging. Die Arbeitsbedingungen entsprachen dank der Maßnahmen der vergangenen Jahre den deutschen oder amerikanischen Standards.

Lob von einem Gewerkschafter für die Arbeitsbedingungen in Qatar – das kommt unerwartet.

Es stimmt, normalerweise sind wir eher für rote Fahnen und ein radikales Vorgehen bekannt. In autokratischen Staaten wie Qatar können Sie die Situation aber nicht von jetzt auf gleich verändern. Wir haben in Deutschland 100 Jahre für den Standard gebraucht, den wir heute haben. Das entschuldigt nicht die Menschenrechtsverletzungen in Qatar, da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Aber man muss den Qatarern Zeit lassen. Die haben eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Politik. Es ist unrealistisch zu glauben, dass sich die Lage dort von heute auf morgen verändert.

Sind die Gastarbeiter, die ja oft aus Südasien stammen, selbst auch der Ansicht, dass sich ihre Situation verbessert hat?

Ja. Allein bei meiner letzten Reise habe ich mit bestimmt 250, vielleicht 300 Wanderarbeitern gesprochen. Das sind zum Teil Baustellensprecher, aber auch ganz normale Bauarbeiter und Beschäftigte aus Sicherheitsdiensten. Die sagen mir: Nach der WM wird hier das Licht ausgehen, und man wird nicht mehr so viel über Qatar berichten. Aber bitte bleibt als internationale Gewerkschaft im Land, denn seit ihr da seid, geht es uns ein bisschen besser.

Können diese Menschen denn überhaupt offen ihre Meinung äußern?

Ja. Qatar ist sicherlich ein gut überwachter Staat, aber wir treffen uns mit den Arbeitern zum Beispiel in Restaurants oder Hotels. Das ist alles möglich.

Sie sprechen von westlichen Standards. Unter welchen Bedingungen arbeiten und leben die Gastarbeiter denn in Qatar?

Auf den Baustellen, auf denen wir waren, sind sie in der Regel gut untergebracht. Nicht in kleinen Räumen mit zehn oder zwölf Arbeitern, sondern maximal zu viert. Bei der Essensversorgung werden die jeweiligen Gewohnheiten aus den Herkunftsländern berücksichtigt. Der Inder isst ja nicht das, was der Nepalese isst oder der Pakistaner. Es gibt Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und dann sind da noch die sogenannten Community Leader, die ihre Landsleute vertreten und mit denen man sich austauschen kann, wenn zum Beispiel irgendwo mal der Lohn nicht gezahlt wird. Viermal im Jahr treffen diese Vertreter den qatarischen Arbeitsminister und besprechen, was gut läuft und was nicht. Da war ich auch schon mal dabei. Die Diskussionskultur bei diesen Treffen ist über die Jahre immer offener geworden.

Trotzdem gibt es immer noch viele Pro­bleme. Im August haben Gastarbeiter demonstriert, weil ihnen monatelang ihre Löhne nicht gezahlt wurden. 60 wurden festgenommen, einige direkt abgeschoben. Auch Amnesty International berichtet weiter von Menschenrechtsverletzungen in signifikantem Ausmaß.

Die Verbesserungen, die ich geschildert habe, gelten nicht für die Masse der über 2 Millionen Wanderarbeiter in Qatar, sondern nur für die in der Spitze rund 40.000 Arbeiter auf den WM-Baustellen. Also dort, wo Stadien, Straßen und Hotels entstehen. Aber es gibt eine Entwicklung, und an dieser Entwicklung muss man weiter arbeiten. In meiner DNA als Gewerkschafter ist ja eigentlich Ungeduld angelegt. Aber noch mal: Es bringt wenig, jeden Tag draufzuhauen auf die Qatarer. Die teilweise etwas undifferenzierte Kritik führt sogar dazu, dass die konservativen Kräfte Oberwasser kriegen und die Reformer immer stärker unter Druck geraten. Also ja: Es kommt immer noch vor, dass Wanderarbeitern ihr Lohn vorenthalten wird oder ihre Pässe einbehalten werden. Es ist noch ein weiter Weg. Aber es tut sich was.