WM-Gastgeber : Qatars Endspiel

Faisal Bin Qassim Al Thani will nicht übers Geschäft reden oder die Zukunft der Wirtschaft seines Landes. Er will erst einmal etwas zur Fußball-Weltmeisterschaft loswerden. Und der qatarische Tycoon ist keiner, der sich von seinen Plänen abbringen lässt. Also hält er zunächst ein kurzes, patriotisches Grundsatzreferat, in dem es um die Durchsetzungsfähigkeit seines Landes geht. Und um den Wert der Beharrlichkeit. „Wir waren auf dem richtigen Weg, und haben uns nie davon abbringen lassen“, sagt er. „Es war eine große Herausforderung. Aber wir mögen Herausforderungen.“

Der Geschäftsmann spricht von „Schikanen“, denen sein Land seit der WM-Vergabe vor zwölf Jahren ausgesetzt gewesen sei und denen es erfolgreich getrotzt habe. Gemeint ist die Blockade der mächtigen Nachbarländer, die 2017 begann, ebenso die scharfe Kritik aus dem Westen an der Menschenrechtslage im Land und der Ausbeutung asiatischer und afrikanischer Wanderarbeiter. „Qatar hat etwas auf die Beine gestellt, was es noch nicht gegeben hat und was es auch in Zukunft nicht mehr geben wird“, sagt er.

Aus solchen Worten spricht das Selbstbewusstsein eines Mannes, der in einem der reichsten Länder der Welt zu den Reichsten zählt. Sein Vermögen wird auf etwa 2 Milliarden Dollar geschätzt. Faisal Bin Qassim Al Thani gebietet über eines der größten Konglomerate des Landes. „Hier war nur Wasser“, sagt er und weist aus dem Fenster seines Büros, hoch oben über den Straßen von Doha. Der Blick fällt auf die Wolkenkratzer einer Gegend im Herzen der Hauptstadt, die in Teilen dem Meer abgetrotzt wurde. Faisal Bin Qassim Al Thani steht nicht nur für den Reichtum seines Heimatlandes, sondern auch für dessen kometenhafte Entwicklung.

Als er 1948 geboren wurde, war Qatar bettelarm, seine Familie führte ein entbehrungsreiches, karges Leben. Der Niedergang des Perlenhandels und der Zweite Weltkrieg hatten Qatar geschunden, die Menschen litten Hunger. Als Teenager eröffnete Faisal Bin Qassim, ein entfernter Verwandter des Emirs, einen Handel mit Autoteilen. Unter falschem Namen, wie er erzählt, denn für jemanden, der den Namen des Herrscherhauses Al Thani trägt, habe sich das damals nicht gehört. Heute, sagt der Milliardär, besitze er 1000 Autos, ihm gehörten 40 Hotels in aller Welt. Die „Al Faisal Holding“ ist eine Größe im Immobiliengeschäft, handelt außerdem mit medizinischen Geräten und pharmazeutischen Gütern. An die harte Vergangenheit erinnert nur noch das Firmenlogo des Faisal-Imperiums. Es ist an das Brandzeichen angelehnt, mit dem seine Familie früher seine Pferde oder Kamele markierte.

Die Wirtschaftskraft seines Landes hängt eng mit Erdgas zusammen. Der Öl-export, der Mitte des 20. Jahrhunderts begann, brachte Qatar noch nicht den Reichtum, den es heute hat. Für den steilen Aufstieg preisen viele in Doha den als „Vater Emir“ verehrten früheren Monarchen Hamad bin Khalifa Al Thani, der das Land von 1995 an regierte und 2013 unerwartet zugunsten seines Sohnes Tamim abdankte. Er setzte auf Investitionen in die Ausfuhr von verflüssigtem Gas, die unter seiner Führung massiv ausgebaut wurde. Heute steht Qatar, das über die drittgrößten Vorkommen der Welt verfügt, in der Spitzengruppe der Erdgasproduzenten und -exporteure.