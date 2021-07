Wichtige Technologie : Für eine riesige Sprach-KI aus Deutschland

Aktualisiert am

Neue neuronale Netze aus Amerika und China erzielen erstaunliche Erfolge. Nun formiert sich hierzulande eine Gruppe, die mithalten will.

Ist enorme Größe zentral für den Erfolg? Riesige Künstliche Intelligenzen (KI) aus Amerika und China beeindrucken gerade Fachleute allerorten durch ihre Fähigkeit, Sprache verstehen und anwenden zu können für vielseitige Aufgaben – und dies auf einem Niveau, das dem menschlichen mitunter entspricht. Wirtschaftlich geht es um ein Milliardengeschäft, technologisch mutmaßlich um einen Durchbruch hin zu KI-Systemen, die eben nicht mehr nur überragend sind in einer hoch spezialisierten Fertigkeit, sondern die tatsächlich über allgemeinere Kompetenzen verfügen.

Forscher und Unternehmer in Deutschland wollen dem etwas Vergleichbares entgegensetzen. Sie haben sich in einem Projekt unter dem Namen OpenGPT-X zu einem Bündnis zusammengeschlossen, das konkurrenzfähige KI-Systeme kon­struieren und auch für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen leicht zugänglich machen möchte. Der Bund hat das Vorhaben nun als Teil der Gaia-X-Initiative ausgewählt und fördert es.

„Wir wollen mindestens ein allgemein verfügbares generelles Sprachmodell für das Deutsche entwickeln, das international mithalten kann“, sagt Joachim Köhler, der verantwortliche KI-Fachmann des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme in Sankt Augustin, der das Konsortium koordiniert. Neben der Forschungsgesellschaft gehören dazu die KI-Unternehmen Aleph Alpha, Alexander Thamm und Control­Expert, das Forschungszentrum Jülich, die TU Dresden, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), der Internetdienste-Anbieter 1&1 IONOS, der Westdeutsche Rundfunk und der KI Bundesverband. Fraunhofer-Forscher Köhler betont, dass der eigene Anspruch deutlich über das Akademische hinausgeht: „Das Interesse aus der deutschen Industrie ist groß, zum Beispiel aus der Autobranche. Ein Thema dabei sind robuste Frage-Antwort-Systeme.“

Die amerikanischen und chinesischen Wettbewerber, die derzeit die Maßstäbe setzen, sind dabei so namhaft wie ressourcenstark. Für Aufsehen sorgte vor allem ein gewaltiges neuronales Netz, das den Namen GPT 3 trägt. Erschaffen haben es Tüftler der kalifornischen KI-Unternehmung OpenAI, die einst von Elon Musk mitgegründet wurde. Die Abkürzung GPT 3 steht für „Generative Pretrained Transformer 3“, die Namensbestandteile „Generative“, „Pretrained“ und „Transformer“ sagen etwas darüber aus, wie die Entwickler dieses Modell aufgebaut und angelernt haben.

Gegenüber seiner Vorgängerversion unterscheidet es sich zen­tral darin, dass es mit viel mehr Daten trainiert wurde und um ein Vielfaches größer ist; GPT 3 verfügt über 175 Milliarden Parameter, sozusagen kleinste Stellschrauben, die seine Lern- und Leistungsfähigkeit mitbestimmen. Ein so großes neuronales Netz gab es zuvor nicht.

Allerdings ist es längst nicht mehr das einzige und größte seiner Art: Google stellte zu Beginn dieses Jahres sein Sprachmodell „Switch Transformer“ mit 1,6 Billionen Parametern vor, und die chinesische Beijing Academy of Artificial Intelli­gence (BAAI) präsentierte zuletzt ihr KI-System WuDao 2.0, das mit 1,75 Billionen Parametern zehnmal so groß sein soll wie GPT 3 und darüber hinaus nicht nur mit Sprachdaten geschult wurde, sondern auch mit umfangreichem Bildmaterial. Führende Forscher staunen, was die neuen KI-Riesennetze können – auch wenn sie häufig hinterherschieben, dass sie gegenwärtig immer noch weit vom vielseitigen menschlichen Gehirn entfernt sind.

„Das ist wirklich eine erstaunliche Erfindung, die gut funktioniert. Aber GPT 3 hat noch Verbesserungspotential. Ich finde GPT 3 vor allem aufregend im Hinblick darauf, was GPT 7 sein könnte – oder was ein anderer Algorithmus in ein paar Jahren sein könnte“, sagte der Stanford-Professor und mittlerweile selbstständige KI-Unternehmer Andrew Ng darüber unlängst im Interview mit der F.A.Z. – er baute einst die KI-Forschungsgruppe von Google mit auf und leitete vorübergehend überdies die entsprechende Abteilung des chinesischen IT-Konzerns Baidu.

Wie zu hören ist, arbeitet wiederum OpenAI längst an der Nachfolgeversion des aktuellen Systems. Dass sich das ursprünglich gemeinnützige Projekt unter seinem Chef Sam Altman und infolge einer Milliardeninvestition des IT-Konzerns Microsoft inzwischen zu einem kommerziellen Anbieter gewandelt hat, ist für Wettbewerber in Deutschland und Europa ein weiterer Grund, aus dem sie nun zu Eile mahnen.