Welche Anreize wirken? : Warum die Impfprämie hilft

Wie können und sollen Menschen für eine Corona-Impfung motiviert werden? Die moderne Verhaltensökonomik hält vielfältige Mechanismen bereit, die jedoch mit Bedacht gewählt werden sollten. Vermutlich werden nicht alle ungeimpften Menschen dem Aufruf zur Impfung aus Pflichtgefühl heraus nachkommen. Aktuell erscheint zudem die Einführung einer staatlichen Impfpflicht eine politisch wenig realistische Option. Daher stellt sich die Frage nach ergänzenden Instrumenten zur Erhöhung der Impfquote.

Die Disziplin der Verhaltensökonomik hält für diese Fragen vielfältige Antworten bereit, denn sie interessiert sich für die Verhaltensweisen von Menschen und wie diese über „Nudges“ oder Anreize in ihrem Verhalten in eine bestimmte Richtung gelenkt werden können. Beim Anstupsen (nudge) wird versucht, bestimmte Verhaltensweisen nahezulegen, ohne dass die Person in ihren Handlungsoptionen beschränkt wird. Anreize hingegen sind aktive Eingriffe in die Handlungsoptionen, die negativ oder positiv sein können: Strafen oder Sanktionen sind dafür ebenso Beispiele wie Belohnungen, seien sie psychologischer, sozialer oder finanzieller Natur.