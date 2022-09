Frist für Grundsteuer-Abgabe : Der große Ärger

Die Uhr für die neue Grundsteuer tickt. Sechs Wochen haben die Eigentümer noch Zeit, ihre Erklärungen abzugeben – möglichst digital, damit es die Fi­nanzämter einfacher haben. Grob kann man sagen, dass aktuell ein Fünftel seine Pflicht erfüllt hat. Der Rest steht noch aus. Manche haben angefangen, sich damit zu beschäftigen – sie arbeiten sich mit wachsender Verzweiflung durch die Materie, bevor sie auf Senden klicken können. Die Nächsten suchen nach einem Steu­erberater, der sich ihrer an­nimmt. Hartgesottene warten ab, was passiert. Und dann gibt es noch jene, die gar nicht mitbekommen haben, was von ihnen verlangt wird.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Berlin schießt wieder einmal den Vogel ab. Andere Bundesländer in­formieren die Eigentümer. Sie haben sie angeschrieben, sie nennen Flurnummern, verweisen auf Informationsquellen im Netz. In der Hauptstadt meint man, eine Pressekonferenz reiche. Sollen die Bürger doch sehen, wie sie an die Informationen kommen. Wollte man sich Portokosten sparen? War es Trägheit? Oder nur naiv? Letztlich müssen es alle ausbaden: Die Steuerpflichtigen haben mehr Mühe, das zu erledigen, was verlangt wird. Und die Finanzämter müssen am Ende das organisiert kriegen, was die Landesregierung am Anfang versäumt hat.

Sozialfall Berlin

Berlin ist in jeglicher Hinsicht ein Sonderfall. Die Mauer ist zwar Jahrzehnte weg, aber bei der Grundsteuer ist die Stadt immer noch geteilt. Im Westteil wird wie auf dem ganzen Gebiet der alten Bundesrepublik mit Einheitswerten aus dem Jahr 1964 gearbeitet, in den östlichen Bezirken wie überall in den fünf jungen Ländern mit den Werten von 1935. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Politik gezwungen hatte, die Grundsteuer zu reformieren, weil ihre Basis total schief war, musste die jüngste große Koalition sich der Sache annehmen. Die Bayern zwangen den damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD), eine Öffnungsklausel in das Gesetz aufzunehmen, die es den Ländern erlaubt, in ihrem Gebiet die Grundsteuer nach eigenen Vorstellungen zu regeln.

Nicht nur der Freistaat, auch andere Landesregierungen haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht – so auch Hamburg, die politische Heimat des heutigen Bundeskanzlers. Dort hat man früh erkannt, dass das Scholz’sche Werk zu enormen Belastungssprüngen führen dürfte – unter denen letztlich auch Mieter zu leiden hätten, weil die Grundsteuer mit den übrigen Nebenkosten umgelegt werden kann. In Berlin war man nicht so schlau. Dort drohen nun noch größere Verwerfungen, weil bei der Grundsteuer zusammengefügt wird, was so lange getrennt behandelt worden ist.

Wie hoch die neue Steuerlast für den Einzelnen sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Das gilt übrigens für alle Bundesländer. Denn die Steuerlast hängt nicht zuletzt davon ab, welchen Hebesatz die jeweilige Kommune beschließen wird. Die Städte haben sich politisch verpflichtet, die Neuregelung nicht zu nutzen, um sich zu bereichern. Gleichwohl wird es natürlich zu Verschiebungen kommen. Wer jahrzehntelang unter Wert belastet wurde, muss mit einer höheren Steuerforderung rechnen. Erstmals wird die neue Grundsteuer im Jahr 2025 erhoben.

500 Euro für den Steuerberater

Spätestens Ende Oktober wollen die Finanzbehörden alles im System haben. Sie geben sich selbst viel Zeit, entsprechend kurz ist die Frist für die Steuerzahler ausgefallen. Diese müssen alsbald die Daten einspeisen, die der Staat in aller Regel längst hat, nur eben verstreut. Der Fiskus ist damit überfordert. Was er nicht zusammenfügen konnte, muss der Steuerzahler leisten. Und das wird ihm nicht leicht gemacht. Beispielsweise ließ man einen Sohn auflaufen, der unter Verweis auf seine Hilfestellung bei der neuen Grundsteuer einen Auszug aus dem Grundbuch anforderte – dabei sollte einem der gesunde Menschenverstand sagen, dass dies ein berechtigtes Interesse ist.

Die professionelle Hilfe beim Ausfüllen der Erklärung hat ihren Preis. Einer, der solche Arbeiten macht, be­richtet, er nehme 75 Euro dafür. Andere verlangen einen Hunderter mehr. Ein dritter Steuerberater bietet offensiv seine Dienste an – für nicht weniger als 500 Euro. Er sitzt in Berlin, fast denkt man, wie könnte es anders sein. Die ganze Zunft ist nach allem, was man hört, nicht an dem Zusatzgeschäft interessiert, die Berater stecken auch so bis zu den Ohren in Arbeit. So ärgern sich alle.

Mehr zum Thema 1/

Dass man dem Staat gibt, was des Staates ist, damit haben sich die allermeisten abgefunden, nicht aber damit, dass sie seine Arbeit machen müssen. Eine Bitte an die Politiker zum Schluss: Nicht mehr über Digitalisierungsnotwendigkeiten reden – das Notwendige einfach machen.