Vor einigen Wochen veröffentlichte Alex Soros auf Instagram ein Foto von sich und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Dabei machte er seine politischen Sympathien mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr deutlich. „Let’s go Joe!“, schrieb er zu dem Bild, gefolgt vom Schlagwort „#BIDEN2024“ . Der 37 Jahre alte Sohn des legendären Investors George Soros geht im Weißen Haus ein und aus. Seit Bidens Amtsantritt war er 17 mal dort, wie aus offiziellen Besucherdaten der Regierung hervorgeht. Erst vor wenigen Tagen stellte er ein Foto mit Vizepräsidentin Kamala Harris ins Netz.

Nicht nur in den USA sucht er die Nähe zur Politik. Er ist oft dabei, wenn sich die Mächtigen der Welt treffen. Im Februar war er auf der Münchner Sicherheitskonferenz, im Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Auf seinem Instagram-Konto sind auch Fotos von ihm mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron oder dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Alex Soros ist es also gewöhnt, sich in erlauchten Kreisen zu bewegen. Trotzdem stand er bislang noch immer im Schatten seines berühmten Vaters.