Führerschein-Umtausch : Der schwierige Abschied vom grauen Lappen

Es gibt sie noch – die guten alten Führerscheine auf pappigem Papier. Leider nicht mehr lange. In diesen Tagen flatterte tatsächlich eine Erinnerung an die Umtauschpflicht ins Haus. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten weist darauf hin, dass die Frist für den grauen Lappen mit dem Foto aus fernen Jugendtagen abläuft. In der EU sollen alle Autofahrer nur noch mit einheitlichen, fälschungssicheren Karten unterwegs sein.

„Nach der in Anlage 8e Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) abgebildeten Staffelung nach Geburtsjahrgängen besteht die Umtauschverpflichtung für alle Inhaberinnen und Inhaber von Papier-Führerscheinen, die in den Jahren 1959 bis 1964 geboren sind“, heißt es in dem Schreiben von Anfang Juli. Damit es kein Vertun gibt, ist dem der Hinweis angefügt: „Sie sind in diesem Zeitraum geboren.“

Die Konsequenz des Nichtstuns wird gnadenlos benannt: Umtausch in einen Kartenführerschein bis zum 19. Januar 2023, „wenn Sie weiterhin ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen wollen“. Man hat es zwar seinerzeit geschafft, Auto fahren zu dürfen. Unbefristet. Und nun soll das Recht verfallen, weil das Nachweisdokument nicht dem neuesten Standard entspricht? Das ist so, als wenn man sein eigenes Haus nicht mehr betreten darf, nur weil man den Schlüssel verloren hat.

Ganz so dramatisch scheint die Sache dann doch nicht zu sein. Ein Anruf beim ADAC führt zu folgender Auskunft: Wenn man nach Ablauf der Frist ohne Kartenführerschein erwischt wird, droht ein Bußgeld von zehn Euro – vermutlich mit einer freundlich vorgetragenen Ermahnung, nun zügig den Umtausch anzugehen. Die Behörde hat demnach dramatisiert, um die Leute zum Umtausch zu bewegen.

Umtausch mit negativer Überraschung

Das ist ihr bei dem Berliner gelungen, der vor wenigen Tagen vom Amt angeschrieben wurde. Er ist einerseits genervt, weil er bürokratischen Aufwand hasst wie der Teufel das Weihwasser – doch zugleich angenehm berührt, dass die berüchtigte Verwaltung der Hauptstadt an ihn gedacht hat. Schließlich ist sie bekannt dafür, permanent überfordert zu sein.

Liebevoll listet die gewiss unter Personalmangel leidende Behörde auf, was man für den Umtausch benötigt: Ausweisdokument, Lichtbild („biometrisch“), Gebührenzahlung vor Ort (25,30 Euro plus 5,10 Euro bei Direktversand) und den alten Führerschein. Überraschenderweise lässt sich ein Termin im Bürgeramt für den Umtausch organisieren, ein freies Zeitfenster gibt es im September.

Da wird zugeschlagen, denn an Berichten über fehlende Zugänge zu den diversen Ämtern mangelt es in der Hauptstadt nicht. Doch eine negative Überraschung gibt es dann doch. Nun heißt es zu den erforderlichen Unterlagen: „ggf. Karteikartenabschrift, wenn Sie einen Papierführerschein besitzen, der nicht in Berlin ausgestellt wurde“.

Der Betroffene lebt zwar seit Ende des vergangen Jahrtausends in der Stadt, aber das hilft hier nicht. Er hat zwar mit dem grauen Führerschein ein amtliches Dokument von einer deutschen Behörde, aber das akzeptiert die Verwaltung nicht. Die EU-Kommission würde vermutlich bei einem vergleichbaren Vorgehen eines Mitgliedstaates von Ausländerdiskriminierung sprechen und dagegen vorgehen. Doch wer schützt einen in Deutschland vor Inländerdiskriminierung?

Die Nachfrage bei der zuständigen Senatsverwaltung ergibt: Erstens, die Karteikartenabschrift ist notwendig, weil die alten Führerscheine leicht gefälscht werden können. Zweitens, es geht notfalls ohne. Dann tauschen sich die Behören direkt aus. Aber mit der selbst beantragten Karteikartenabschrift geht es schneller.

Das zeigt: Es geht, aber es könnte einfacher sein. Der Traum: Die neue Führerscheinkarte vom Amt kommt automatisch ins Haus geflattert, wie eine neue Kreditkarte von der Bank, wenn die alte abgelaufen ist. Deutschland hat bei der Digitalisierung noch Luft nach oben.