Nach Niederlage : Merz will Wirtschaftsminister werden

Merz will Wirtschaftsminister werden

CDU-Politik Friedrich Merz am Samstag auf dem digitalen Parteitag in Berlin Bild: AP

Der in der Wahl um den Parteivorsitz unterlegene CDU-Politiker Friedrich Merz hat dem Sieger Armin Laschet angeboten, als Wirtschaftsminister in die Bundesregierung einzutreten – und zwar in die jetzige.