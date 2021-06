Friedrich Merz im Interview : „Ich möchte gerne zu der Mannschaft gehören“

Herr Merz, sind Sie ein guter Handwerker?

Ich denke schon. Jedenfalls arbeite ich handwerklich sehr gern – am Sonntag habe ich gerade erst einen Schrank abgebaut und Fahrräder repariert.

Wir fragen nach, weil Sie unlängst davon gesprochen haben, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ein stabiles Fundament hinterlässt, aber das Haus auf allen Ebenen renoviert werden muss. Warum finden wir dann im Wahlprogramm nur Schönheitsreparaturen?

Das sehe ich ganz anders, und zwar nicht nur, weil ich an dem Text mitgearbeitet habe. Es werden in unserem Wahlprogramm schon sehr substantielle Dinge angesprochen, auch Dinge, die man vielleicht in den letzten Jahren hätte machen können und vielleicht sogar machen müssen.