Energiekrise : Auf zur Askese

Freiwillig soll es sein, das Energiesparen, so wünscht es sich Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Deutschen sollen bloß nicht den ganzen Anstieg der Energiepreise zu spüren bekommen. Zwar ist Gas knapp und teuer, doch die Gaskonzerne dürfen ihre gestiegenen Einkaufspreise immer noch nicht direkt an die Endkunden weitergeben – lieber denkt sich Habeck eine Gaspreis-Umlage aus und rettet den Milliardenkonzern Uniper mit Steuergeld.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Braucht es nicht die hohen Energiepreise, damit die Deutschen im großen Maßstab anfangen, Energie zu sparen? Vielleicht auch noch eine Prämie für die, die dabei besonders eifrig sind? Habeck lehnt das ab. Die hohen Preise seien genug Anreiz, sagt er immer wieder und gibt dann Spartipps: dass er jetzt noch kürzer duscht als vorher, dass er als viel beschäftigter Minister seine Berliner Wohnung praktisch gar nicht heizt und dass jeder mit einem geeigneten Duschkopf Wasser sparen kann. „Ich will nicht in einem Land leben, in dem man sich nur bewegt, wenn es Geld dafür gibt“, sagt er und erklärt das Energiesparen praktisch zur Bürgerpflicht – alles gipfelt in einem Satz im ZDF-Interview: „Und wenn jemand sagt: Ich helfe nur, wenn ich 50 Euro kriege, dann würde ich sagen: Die kriegst du nicht, Alter.“

Der Glaube an das Streberhafte im Menschen

Nun lebt Habeck sicher nicht in einem Land, in dem man sich nur bewegt, wenn es Geld dafür gibt – aber ob man sich ohne Geld auch weit genug bewegt? Zweifel daran sind nicht nur erlaubt, sondern auch noch begründet.

Mit seiner Position jedenfalls steht er mitten in der ideologischen Landschaft seiner Partei – ausgerechnet Habeck, der Mann, der den Grünen eigentlich so viele Brücken hin zur gesellschaftlichen Mitte geöffnet hat. Doch der freiwillige Verzicht steht offenbar auch bei Habeck im Zentrum seines politischen Weltbilds: Die Vorstellung, dass die Leute gerne weniger verbrauchen werden, wenn es einem höheren Zweck dient, die liegt den Grünen seit Jahren nahe. Der Glaube an das Streberhafte im Menschen, der am Ende das Richtige wollen wird.

So ist es ja auch: Wer sich selbst besonders gut im Griff hat, der demonstriert das oft gerade durch seinen Verzicht. Neureiche Angeber sind weniger gelitten als bescheidene Unternehmertypen, und der große Investor Warren Buffett ist nicht zuletzt deshalb so angesehen, weil er immer noch in seinem alten Häuschen in Nebraska wohnt und Cherry Coke trinkt. Seit Jahren hat sich das alte Experiment in den Köpfen der Leute festgesetzt: Wer als Kind die Süßigkeiten nicht gleich vertilgt, sondern auch eine Weile liegen lassen kann, der ist als Erwachsener erfolgreicher. Und vielleicht sind die gebildeten Grünen ja auch gerade die Leute, die leichter auf etwas Spaß verzichten können, um stattdessen ein fernes Ziel zu erreichen, zum Beispiel einen höheren Bildungsabschluss.

Alltagstipps? „Nö“

Doch diese Ideologie trifft manchmal unsanft auf die Realität. In diesem Fall zuerst auf Olaf Scholz, den Bundeskanzler aus sozialdemokratischer Tradition. „Robert Habeck gibt ja jetzt Tipps zum Sparen“, wurde Scholz in der ARD gefragt. „Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand?“ Scholz kniff den Mund zusammen und antwortete mit zwei Buchstaben. „Nö.“ Gut möglich, dass Scholz die Deutschen doch besser versteht als Habeck. Dass Verzicht aus reiner Bürgerpflicht den Leuten nicht so leichtfällt, darauf gibt es jedenfalls viele Hinweise. Aus der Theorie, aus dem Verhaltenslabor – aber auch ganz praktisch und aktuell aus der Corona-Pandemie.