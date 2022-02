Medizinische Fachangestellte : Frauen haben einen neuen Lieblings-Ausbildungsberuf

Aktualisiert am

Männer interessieren sich für Technik, Frauen arbeiten im Büro: Dieses Muster zeigt sich Jahr für Jahr bei der Berufswahl junger Menschen in Deutschland. An der Spitze der beliebtesten Ausbildungsberufe spielt sich nun aber eine kleine Revolution ab. Erstmals steht bei jungen Frauen die Medizinische Fachangestellte ganz oben auf der Liste. Der langjährige Spitzenreiter – die Kauffrau für Büromanagement – wurde auf den zweiten Platz verdrängt, wie neue Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung zeigen.

Medizinische Fachangestellte arbeiten in Arztpraxen, Krankenhäusern oder medizinischen Laboren. Sie helfen bei Untersuchungen und Behandlungen, kümmern sich aber auch um organisatorische und um Verwaltungsaufgaben. Mehr als 17.000 junge Frauen schlossen im vergangenen Jahr einen neuen Ausbildungsvertrag für diesen Beruf ab, der früher als Arzthelferin bekannt war. In den Top 15 junger Frauen tauchen darüber hinaus viele weitere Ausbildungsberufe auf, die sich dort seit Jahren wiederfinden: die Verkäuferin, die Einzelhandelskauffrau oder die Friseurin zum Beispiel (siehe Tabellen).

Unter jungen Männern bleibt der Kfz-Mechatroniker mit rund 20.000 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen unangefochten vorne. Kfz-Mechatroniker arbeiten üblicherweise in Autowerkstätten oder bei Autoherstellern, sie vereinen die früheren Berufe Kfz-Mechaniker und Kfz-Elektriker. Bei jungen Männern folgen auf der Liste der beliebtesten Lehrberufe eine Reihe weiterer informatisch-technischer Berufe wie der Fachinformatiker und der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Aber auch die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, zum Tischler und zum Maler und Lackierer sind weiter gefragt.

Wegen der Corona-Krise ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt allerdings weiter angespannt. Nachdem die Zahl der Bewerber schon in den ersten beiden Corona-Jahren kräftig gesunken war, zeichnet sich mit Blick auf das im Herbst beginnende Lehrjahr ein weiteres Minus ab. Nach aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit lagen die Bewerberzahlen zwischen Oktober und Januar noch einmal 5,5 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Bei der Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen zeigt sich hingegen ein deutliches Plus von 6,8 Prozent. Damit könnte sich der jüngste Trend verschärfen: Schon zu Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres konnten viele Betriebe ihre angebotenen Lehrstellen nicht besetzen, weil es an Bewerbern fehlte.