Frankreichs Corona-Strategie : Tests an jeder Ecke

Am vergangenen Samstag in Saint-Germain-en-Laye, westlich von Paris: In einer ehemaligen Reithalle, wo früher die Leibgarde von König Ludwig XVIII. trainierte, hat die Kleinstadt Ende November ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Ohne Termin erhält hier jeder einen PCR-Test – kostenlos. Sechs Leute stehen an diesem Vormittag Schlange, die Wartezeit beträgt kaum zehn Minuten und nicht mehr als fünf Stunden später ist das Ergebnis da.

Nachdem Frankreich während der ersten Viruswelle mit dem Testen nicht nachkam, geht man jetzt in die Vollen. Jeder soll rasch herausfinden können, ob er sich angesteckt hat.

Die Strategie der Massentests ist teuer, sie soll schon rund 3 Milliarden Euro gekostet haben, schätzen Experten, doch das will sich Frankreich leisten, weil die Getesteten dadurch ihren Bewegungsspielraum erhöhen und am Wirtschaftsleben teilnehmen können. Bei der Impfkampagne hinkt Frankreich dagegen hinterher. Die Regierung und die Behörden kamen nur langsam in die Gänge und setzten anfangs darauf, zuerst alte Menschen in den teilweise entlegenen Altersheimen zu impfen. Die Aufholjagd ist jetzt im Gange – jedenfalls dort, wo genügend Impfstoff verfügbar ist. Denn auch in Frankreich sind die begehrten Vakzine knapp.

So läuft die Testkampagne – anders als im vergangenen Frühjahr – jetzt auf Hochtouren. Dennoch hat Frankreich, wie andere Länder auch, die Pandemie dadurch nicht unter Kontrolle bekommen. Die Zahl der Toten ist zwar stark zurück gegangen, doch die der Infektionen bleibt hartnäckig hoch. „Ob wir neue Restriktionen brauchen, wird davon abhängen, ob wir den Fortschritt der Virusvariation aus Großbritannien eindämmen können“, sagte der Virologe Arnaud Fontanet, am Wochenende der Sonntagszeitung JDD.

Die Schulen waren und sind geöffnet

Frankreich hat seinen zweiten harten Lockdown früher eingeleitet und wieder beendet als Deutschland. Er begann Ende Oktober, weil die Infektionszahlen auf bis zu 50.000 Erkrankte pro Tag im Sieben-Tage-Durchschnitt (bei 66 Millionen Einwohnern) hochgeschnellt waren. In dieser Zeit durften im Handel nur Lebensmittelgeschäfte geöffnet bleiben und die Kinder und Jugendlichen gingen weiterhin zur Schule. Das ist bis heute der Fall.

Als die Sieben-Tage-Inzidenz Mitte Dezember auf etwa 11.000 Ansteckungen pro Tag gesunken war, durften die Geschäfte wieder öffnen. Das gleiche galt für Dienstleister wie Friseure und Hotels. Restaurants, Bars und Kultureinrichtungen sind weiter geschlossen. Außerdem gilt seit Mitte Dezember landesweit eine Sperrstunde – erst setzte sie um 20 Uhr ein, seit Mitte Januar schon um 18 Uhr.

Diese Strategie hatte nur teilweise Erfolg. Seit Anfang Dezember steigen die Infektionszahlen wieder; in jüngerer Zeit bereiten vor allem die Mutanten Sorgen. Im Moment werden etwa 20.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Nun haben in manchen Landesteilen die Schulferien begonnen. Die Regierung mahnt auch die Unternehmen, mehr Beschäftigte ins Homeoffice zu schicken. „Es gibt noch zu viele Unternehmen, in denen ‚télétravail‘ möglich wäre, aber gar nicht oder zu wenig realisiert wird“, sagte kürzlich der Premierminister Jean Castex und forderte die öffentliche Verwaltung auf, mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch dort sind offenbar noch zu viele Mitarbeiter im Büro.

Weniger Tote als in Deutschland

Die Krankenhauseinlieferungen steigen wieder spürbar, doch die Kapazitäten auf den Intensivstationen wurden bereits ausgeweitet und die Zahl der Toten hält sich in Grenzen. Gemessen an der Bevölkerungsgröße liegt sie deutlich niedriger als in Deutschland, Spanien, Irland, Großbritannien oder Portugal. In der vergangenen Woche wurden durchschnittlich 376 Todesfälle pro Tag gezählt. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie ist mit fast 79.000 Toten allerdings hoch.

Einen neuen harten Lockdown hat Präsident Emmanuel Macron vorerst ausgeschlossen, doch weitere Beschränkungen sind möglich. Vor einer Woche wurde die Einreise nach Frankreich erschwert und Einkaufszentren mit mehr als 20.000 Quadratmetern mussten wieder schließen. Reisen in Länder außerhalb der EU und von dort nach Frankreich sind nur bei einem triftigen Grund möglich.

Die Wirtschaft ist in Frankreich während der zweiten Welle allerdings nicht mehr so stark eingebrochen wie in anderen Ländern. Im vergangenen Jahr sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 8,3 Prozent. Im vierten Quartal 2020 standen etwa Spanien, Portugal, Österreich und Italien schlechter da. Im zweiten Quartal hatte Frankreich wegen seines strengen Lockdowns dagegen mit minus 18,8 Prozent des BIP den zweitschärfsten Einbruch im Euroraum nach Spanien erlitten.