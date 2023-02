Ob die TGV-Hochgeschwindigkeitszüge, der als Reaktion auf die Ölpreiskrise forcierte Bau von Dutzenden Kernkraftwerken, die Eroberung des Weltalls mit Ariane-Trägerraketen oder das Überschallflugzeug Concorde – in der jüngeren französischen Wirtschaftsgeschichte gab es eine Vielzahl an staatlich finanzierten Industriegroßprojekten. Von der Notwendigkeit eines lenkenden und taktgebenden Staates waren sowohl Gaullisten als auch Sozialisten lange Zeit überzeugt.

Blickt man noch weiter zurück in die Geschichte, findet man die Anfänge schon im 17. Jahrhundert: Als ein Vater der Industriepolitik kann Jean-Baptiste Colbert, der allmächtige Finanzminister des Sonnenkönigs Ludwig XIV., gelten. Zu seinem Konzept des „Colbertismus“ gehörte eine gezielte Politik der industriellen Stärkung Frankreichs. Legendär ist der Beginn der Glasindustrie. Colbert ließ die technologisch führenden Glasbläser und Spiegelmacher der kleinen Insel Murano bei Venedig nach Frankreich halb entführen, halb mit hohen Gehältern locken. Sie blieben ein paar Jahre, manche wurden unter mysteriösen Umständen vergiftet, doch der Transfer des Knowhows funktionierte. In dessen Zuge entstand der Konzern Saint Gobain, der heute noch ein Weltmarktführer ist.

So bekommt es die französische Elite in den Grandes Ecoles bis heute eingeimpft, dass der Staat eine steuernde Rolle in der Wirtschaft spielen solle. Das Misstrauen gegenüber dem Markt steckt in den Genen. Und dennoch: Die Bilanz ist eher enttäuschend. Im Mutterland der Industriepolitik trägt die Industrie nur noch rund 13 Prozent zur Wertschöpfung der Wirtschaft bei, ungefähr so viel wie in Großbritannien. In Deutschland dagegen sind es 24 Prozent, und auch Italien liegt mit 20 Prozent weit vor Frankreich – ein Vorsprung, der von der Textilbranche bis zu den Werkzeugmaschinen reicht.

Kaum Maschinenbau “made in France“

Zahlreiche industriepolitische Pläne, die an den Schreibtischen französischer Ministerien detailliert ausgearbeitet wurden, sind gescheitert. Der sozialistische Premierminister Pierre Mauroy etwa hatte bald nach dem Amtsantritt von Franҫois Mitterrand 1981 das Ziel ausgerufen, die Industrien in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Holz- und Möbel sowie Leder und Textilien zu retten. Die Unternehmen verschwanden dennoch. Einige wenige französische Hersteller von Werkzeugmaschinen arbeiten nur noch in kleinen Nischen. Schon vor den achtziger Jahren waren verschiedene Rettungsaktionen für die Werkzeugmaschinen-Hersteller gescheitert. Die Regierung meinte etwa, kleinere Hersteller zu Zusammenschlüssen zwingen zu müssen. Doch nicht wenige Industrielle weigerten sich.

Gleichzeitig verpasste man die Umstellung auf numerische Steuerungen. Der französische Ökonom Elie Cohen, ein langjähriger Beobachter der französischen Industriepolitik, kritisiert auch, dass man oft nur soziale Brandherde löschte anstatt eine langfristige Industriestrategie zu verfolgen. Große Unternehmen genossen in der zentralistischen Tradition von Colbert fast immer den Vortritt. Und wenn die Wettbewerbsfähigkeit auf der Kostenseite bedroht war - was am Hochkostenstandort Frankreich bis heute der Fall ist - hat man in den Vor-Euro-Zeiten einfach den Franc abgewertet.

Heute versucht Frankreich, verlorene Industrien zurückzuholen und feiert es als Erfolg, wenn etwa der Skihersteller Rossignol ein paar Dutzend neue Arbeitsplätze schafft. Zudem bettet man die Industriepolitik in einen europäischen Rahmen ein. Die neuen „Schlüsselsektoren“ sind Bereiche wie die Halbleiter- und Batteriezellfertigung oder die „grüne“ Wasserstoffwirtschaft. Vor rund vier Jahren nahmen die Wirtschaftsminister aus Deutschland und Frankreich, Peter Altmaier und Bruno Le Maire, einen gemeinsamen Anlauf – was der Franzose rückblickend als „kopernikanische Revolution durch zwei Galileos“ würdigte. Der „Europäische Wiederaufbaufonds“ in der Corona-Krise baute auf dieser Vorarbeit auf.

„Frankreich braucht Geld“

Die Energiekrise und die amerikanische Subventionsoffensive mit dem Inflation Reduction Act, aber auch der eingeengte fiskalische Spielraum Frankreichs wegen steigender Zinsen und hoher Schuldenlasten haben die französischen Rufe nach einer beherzten Industriepolitik in der EU nun besonders laut werden lassen; die Hoffnung auf mehr Umverteilung in Europa schwingt mit. Mit einem im Januar veröffentlichten Strategiepapier erhöhte Paris den Druck auf die europäischen Partner, einer „Made-in-Europe-Strategie“ und einem „Notfallfonds für die Souveränität“ zuzustimmen. Beobachter werteten es als klassisches Agenda-Setting im Vorfeld des anstehenden EU-Gipfels. „Frankreich braucht Geld“, verlautete es aus Diplomatenkreisen.

Innenpolitisch steht die französische Regierung durch die Proteste gegen die geplante Rentenreform unter Druck. Mehr Industriepolitik und Finanzmittel aus europäischen Töpfen könnte sie als Erfolg verbuchen, zumal sie angesichts des großen Finanzbedarfs für die von Präsident Emmanuel Macron ausgerufene Renaissance der Atomindustrie gerade recht kämen. Wiederholt hat er von der Notwendigkeit einer „Planification“, also staatlichen Lenkung gesprochen, wie es sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, diesmal nur mit dem Zusatz „ökologisch“. Macrons Zukunftsprogramm „France 2030“ sieht in den Schlüsselsektoren staatliche Investitionen von 54 Milliarden Euro bis Ende dieses Jahrzehnts vor.

Seit einiger Zeit hat die Industriepolitik in Frankreich also wieder Oberwasser. Von dem Rückgriff auf einen Sozialliberalismus à la Tony Blair und dem Mantra, der Herausforderung der Globalisierung mit einer Steigerung der heimischen Wettbewerbsfähigkeit zu begegnen, habe sich Macron im Laufe seiner Amtszeit ein Stück weit entfernt, sagte Mathieu Plane, Ökonom an der Universität ScienesPo. Sein Augenmerk liege nun viel stärker auf großen staatlichen Investitionen und einem stärkeren Interventionismus.