In der Pandemie hat Paris Bürgern und Betrieben umfassend mit Staatshilfen unter die Arme gegriffen. Nun muss es aber dem lähmenden Schuldenstrudel entkommen.

Klinik in Paris: Weil Frankreich hochverschuldet ist, fehlt anderswo Geld, zum Beispiel in Krankenhäusern. Bild: AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnte sich jüngst ganz schön weit aus dem Fenster, als er der Ratingagentur Fitch beschied, sich in der politischen Analyse seines Landes „zutiefst“ zu irren. Viel dürfte nicht gefehlt haben, und mit S&P hätte am Freitag die zweite große Agentur in Folge die Kreditwürdigkeit des französischen Staates herabgestuft. Es kam anders.

Mit ei­nem bestätigten „AA/A-1+“-Rating, was in der Schule wohl eine 2+ wäre, bleibt Frankreich trotz des auf knapp 3 Billionen Euro gewachsenen Schuldenbergs – europäische Spitze – und trotz Widerständen gegen Struktur­reformen wie den späteren Renteneintritt laut S&P ein solider Kreditnehmer.