Frankreichs Atomenergie : Deutschland könnte von seinem Nachbarn lernen

Emmanuel Macron in Belfort Bild: EPA

Die Energiepolitik zwischen Deutschen und Franzosen könnte unterschiedlicher kaum sein. Hier ein grüner Wirtschaftsminister, der ein Windrad an jeder Milchkanne fordert, dort ein Präsident, der das Comeback der Kernenergie ausruft. In Richtung Klimaneutralität gehen die beiden größten Volkswirtschaften der EU nun endgültig getrennte Wege.

Welcher sich als erfolgreicher erweisen wird, ist derzeit schwer zu prognostizieren. Sowohl der von Deutschland angestrebte Dreiklang aus Wind, Sonne und „grünem“ Wasserstoff als auch der von Frankreich favorisierte Mix aus Kernenergie und Erneuerbaren steckt voller Hoffnungswerte. Als da wäre die Beschleunigung von Bauabläufen: Macron verspricht die Inbetriebnahme der sechs neuen Atomkraftwerke ab Mitte der 2030er-Jahre, aber die Erfahrung aus Flamanville in der Normandie stimmt diesbezüglich skeptisch. Schon seit 15 Jahren wird dort an einem neuen Reaktor gebaut. Fertig ist er immer noch nicht. Die Inbetriebnahme ist mittlerweile mehr als zehn Jahre in Verzug.