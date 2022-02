Frankreichs Atomenergie : Deutschland könnte von seinem Nachbarn lernen

Die Energiepolitik zwischen Deutschen und Franzosen könnte unterschiedlicher kaum sein. Hier ein grüner Wirtschaftsminister, der ein Windrad an jeder Milchkanne fordert, dort ein Präsident, der das Comeback der Kernenergie ausruft. In Richtung Klimaneutralität gehen die beiden größten Volkswirtschaften der EU nun endgültig getrennte Wege.

Welcher sich als erfolgreicher erweisen wird, ist derzeit schwer zu prognostizieren. Sowohl der von Deutschland angestrebte Dreiklang aus Wind, Sonne und „grünem“ Wasserstoff als auch der von Frankreich favorisierte Mix aus Kernenergie und Erneuerbaren steckt voller Hoffnungswerte. Als da wäre die Beschleunigung von Bauabläufen: Macron verspricht die Inbetriebnahme der sechs neuen Atomkraftwerke ab Mitte der 2030er-Jahre, aber die Erfahrung aus Flamanville in der Normandie stimmt diesbezüglich skeptisch. Schon seit 15 Jahren wird dort an einem neuen Reaktor gebaut. Fertig ist er immer noch nicht. Die Inbetriebnahme ist mittlerweile mehr als zehn Jahre in Verzug.

Auch die Kosten für neue Reaktoren könnten sich als sehr viel höher herausstellen. In Flamanville haben sie sich von ursprünglich kalkulierten 3,4 Milliarden Euro mindestens vervierfacht, übertragen auf die Ankündigung von Belfort wären das Hunderte Milliarden Euro für die neuen Anlagen. Mit Blick auf den drastischen Preisverfall für Solaranlagen und Windturbinen mag ein solcher Preis für die Atomrenaissance aberwitzig hoch erscheinen. Erst recht, wenn man Kosten wie die Entsorgung ausgedienter Brennstäbe und die Intakthaltung des bestehenden Kraftwerksparks, in dem sich die Probleme häufen, hinzuaddiert.

Doch der deutsche Weg erscheint nicht gerade als verlockende Alternative. Denn auch er führt nur zum Ziel, wenn sehr viel schneller geplant und gebaut wird – was mit Blick auf die vergangenen Jahre nicht allzu realistisch erscheint: Der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland ist erschlafft, der große Netzausbau hat noch gar nicht erst stattgefunden. Die Widerstände gegen Windmühlen sind zuweilen erbittert, aber auch berechtigt, in Deutschland wie in Frankreich. Und dass Deutschland Ökostromerzeuger mit jährlich 20 bis 30 Milliarden Euro subventioniert, lässt die Kosten für neue Atomkraftwerke verdaulich erscheinen. Zumal sie durch das Taxonomie-Siegel auch auf privates Kapital hoffen können.

Zur Umsetzung der Klimaziele braucht es CO2-freien Strom

Zu oft wird unterschlagen, dass der Preis für die einzelne Kilowattstunde nichts aussagt über die Kosten des Gesamtsystems. Der Wind bläst eben nur in einigen Stunden im Jahr mit voller Kraft, und die Sonne scheint im Winter kaum. Das macht eine gigantische Begleitinfrastruktur unabdingbar: Wer wie Deutschland auf hundert Prozent Erneuerbare setzt, braucht Tausende Kilometer mehr Stromleitungen und mehr Flächen, Speicher und Wasserstoffelektrolyseure als Frankreich mit dem von Macron angestrebten Mix aus Erneuerbaren und Atomkraftwerken.

Rechnet man alles zusammen, erscheint der Abschied von der Kernenergie im Nachbarland nicht ratsam, haben die Fachleute des französischen Netzbetreibers RTE jüngst ermittelt. Effizient ist demnach vielmehr, die Windpotentiale vor allem in Regionen wie der stürmischen Atlantikküste zu heben, die vielen Sonnenstunden im Süden nutzbar zu machen – aber eben auch Atomkraftwerke am Netz zu haben. Dahinter steht der Gedanke, dass es zur Umsetzung der hehren Klimaziele nun mal Unmengen an CO2-freiem Strom braucht. Atomkraftwerke liefern diesen.

Mit Belehrungen in Richtung Paris sollte man sich in Berlin auch deshalb zurückhalten, weil die Energiewende made in Germany in eine gefährliche Abhängigkeit von russischem Erdgas geführt hat. Durch den Doppelausstieg aus Atom und Kohle ist dieser Energieträger Deutschlands einzige Absicherung gegen Dunkelflauten. Doch Erdgas ist, muss man in diesem Winter bilanzieren, in kurzer Zeit extrem teuer und knapp geworden.

Mehr zum Thema 1/

Auch das fließt ein in die realistische Bewertung, die Macron vor seiner Hinwendung zur Kernenergie vorgenommen hat. Für ihn ist sie ein wichtiger Baustein, um sein Land unabhängig zu machen von den Launen fremder Mächte. Dieser Gedanke ist so verkehrt nicht. Denn Macron ist zugleich bestrebt, die Forschung und Entwicklung neuer Reaktoren und Start-ups zu fördern und so langfristig technologisches Wissen in der Nuklearenergie aufzubauen. Das schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung, um die Deutschland Frankreich vielleicht eines Tages beneiden wird. Die Zukunft ist offen.