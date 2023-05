Industrieförderung bleibt für Emmanuel Macron Chefsache. Nachdem die Popularitätswerte des französischen Präsidenten im Streit um die Rentenreform in den Keller gerauscht sind, versucht er nun unter anderem mit wirtschaftspolitischen Erfolgen zu punkten. Dabei richtet er das Augenmerk nicht ganz zufällig auf den Arbeitsmarkt und die angestrebte Reindustrialisierung des Landes – Domänen, auf die Macron schon seit Jahren viel Energie verwendet und wo sich nach Lesart der Regierung nun sukzessive die Früchte der Reformarbeit ernten lassen.

Mehr als 1,7 Millionen Arbeitsplätze seien seit 2017 neu geschaffenen worden, darunter 90.000 im verarbeitenden Ge­werbe, rechnete der Elysée-Palast anlässlich einer „Unsere Reindustrialisierung beschleunigen“ betitelten Veranstaltung am Donnerstag vor. Nach Jahrzehnten des Niedergangs der Industrie – ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung ist in Frankreich mit knapp 10 Prozent nur halb so hoch wie in Deutschland – habe eine Trendumkehr eingesetzt. Fast 300 neue Fabriken im ganzen Land seien unter Macrons Ägide entstanden.

In seiner Rede vor rund 400 geladenen Unternehmensvertretern beschwor der Präsident am Donnerstag die strategische Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs – zur Immunisierung gegen geopolitische Spannungen oder Krisen wie Pandemien, zum Schutz von Klima und Biodiversität, weil man sonst möglicherweise weniger umweltfreundliche Produkte importiere, und zur Wirtschaftsförderung im ganzen Land, weil die Reindustrialisierung „der Schlüssel zur Schaffung guter Arbeitsplätze und damit von Perspektiven für die Mittelschicht“ sei.

Forderung nach einer „Regulierungspause“

Taten will Macron seinen Worten mit einem für kommende Woche angekündigten Entwurf für ein „Grüne-Indu­strien-Gesetz“ folgen lassen. Es soll das jüngst lancierte Investitionsprogramm „France 2030“ ergänzen, und laut Macron geht es explizit darum, durch den Einsatz der von Brüssel genehmigten Instrumente mit dem US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act zu „konkurrieren“.

So sind unter anderem Steuergutschriften für „grüne“ Technologien wie Batterien, Wärmepumpen und Solarmodule geplant. Mehr als 20 Milliarden Euro an Investitionen sollen diese bis Ende dieses Jahrzehnts lostreten. Auch will Macron die Frist für die Genehmigung neuer Fabriken von 18 auf neun Monate halbieren, insbesondere durch den parallelen Ablauf von Umweltverträglichkeitsprüfung und öffentlicher An­hörung.

Für Gesprächsstoff sorgt dabei seine Forderung nach einer „Regulierungspause“. Europa sei mit seinen Dekarbonisierungszielen oder auch Vorgaben zum Pflanzenschutzmitteleinsatz viel weiter als jede andere Wirtschaftsmacht der Welt, so Macron, und jetzt brauche es erst einmal „Stabilität“ – sonst bestehe das Risiko, „dass wir bei den Vorschriften die Besten und bei der Finanzierung die Schlechtesten sind“.