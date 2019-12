Protest gegen Rentenpläne : Frankreich erstarrt im großen Streik

Wer in diesen Tagen die Pariser Metro benutzt, kann sich an die neueste Protestbewegung einer anderen Hauptstadt erinnert fühlen: „Die Sardinen“ aus Rom. Denn wie die Speisefische in der Dose werden die Pariser derzeit durch die Untergrundtunnel transportiert, allerdings nicht als Teil einer Protestbewegung, sondern als ihr Opfer. Der Streik gegen die Rentenreform ging am Dienstag in seinen 13. Tag in Folge, und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Die Nerven der Stadtbewohner werden von Tag zu Tag angespannter. Nur die Hälfte der Metrolinien liefen, und die meisten davon nur streckenweise.

Wer sich beispielsweise im Gänsemarsch und bei enger Tuchfühlung zu den Mitreisenden an der Station „Palais Royal“ von der M1 zur M7 durchschlug, weil er von dort zur Station „Chaussée d’Antin“ kommen wollte, hatte Pech. Denn die Metro fuhr an der angepeilten Station einfach durch. Die herumstehenden Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe, die den Fußgängerstrom leiten sollen, lassen die Reisenden über die Haltestellen im Dunkeln. „Das hätten Sie auf unserer Internetseite sehen können“, gibt einer auf Anfrage kühl zurück.