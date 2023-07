Frankreich nach den Krawallen : Brennpunkt Banlieue

Nach tagelangen Ausschreitungen, Plünderungen und dem Mordanschlag auf die Familie eines Bürgermeisters ist in Frankreich weitgehend Ruhe eingekehrt. Für die Nacht auf Donnerstag meldete das Innenministerium immer noch 55 Fahrzeugbrände und 16 Festnahmen durch die Polizei, was aber im Vergleich zur Vorwoche ein deutlicher Rückgang ist. Busse und Straßenbahnen, deren Betriebsschluss aus Sicherheitsgründen landesweit auf 21 Uhr vorgezogen worden war, fahren seit Mittwoch wieder regulär.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Doch die Schadensanalyse in den krawallgeplagten Kommunen und Betrieben läuft noch, und auch die Suche nach Gründen der Gewaltorgien – neben der Erschießung des 17 Jahre alten Nahel M. durch einen Polizeibeamten – steht erst am Anfang. „Auch wenn die Ruhe wieder eingekehrt ist, bin ich der Ansicht, dass man nicht so tun kann, als wäre nichts geschehen“, hatte Emmanuel Macron am Dienstag nach einem Treffen mit mehr als 200 Bürgermeistern klargestellt.