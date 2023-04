Tempo statt Stillstand: Die Rentenreform unter Dach und Fach, wagt sich die französische Regierung von Präsident Emmanuel Macron gleich schon an die nächste wirtschaftspolitische Großbaustelle. Diesmal geht es um Arbeit und Beschäftigung. Dabei verfolgt die Regierung drei Ziele: Erstens will sie erreichen, dass Beschäftigte besser am Unternehmenserfolg beteiligt werden.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Dafür soll das landesweit und branchenübergreifend gültige Abkommen, das die französischen Arbeitgeber und Gewerkschaften nach wochenlangen Gesprächen im Februar getroffen haben, in Gesetzesform gegossen werden. Unternehmen mit mehr als 11 Beschäftigten, die drei Jahre hintereinander einen Nettogewinn von mehr als einem Prozent ihres Umsatzes erzielen, müssen demnach ein System zur Erfolgsbeteiligung einführen. Das können beispielsweise steuer- und abgabenfreie Sonderprämien oder die Einrichtung eines betrieblichen Rentensparplans sein.

Zweites Ziel sind verbesserte Arbeitsbedingungen und insbesondere eine höhere Beschäftigungsquote älterer Franzosen. Aufgrund von weitverbreiteten Frühverrentungsregelungen, mitunter aber auch Diskriminierung in vielen Unternehmen, sieht die Regierung vor allem in der Kohorte 60-plus Handlungsbedarf. Eigentlich waren deshalb im Zuge der Rentenreform auch Maßnahmen wie die Einführung eines „Seniorenindexes“ geplant, der Betrieben mit mindestens 300 Beschäftigten neue Transparenzpflichten zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer auferlegt hätte.

Der Verfassungsrat wertete dies aber als nicht konform mit dem für die Rentenreform gewählten Gesetzesrahmen. Nun soll es an den Sozialpartnern liegen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Macron forderte sie auf, bis Jahresende einen „Pakt für das Leben am Arbeitsplatz“ auszuhandeln. Ob die Gewerkschaften dem so ohne Weiteres nachkommen, nachdem sie eine Einladung des Präsidenten in den Élysée-Palast Anfang der Woche aus Protest gegen die Rentenreform ausschlugen, ist aber noch offen.

Schließlich plant Paris drittens insti­tutionelle Reformen, um im Jahr 2027 „Vollbeschäftigung“ zu erreichen, wo­runter man eine Arbeitslosenquote von unter 5 Prozent versteht; aktuell liegt sie bei rund 7 Prozent. Neben den Berufsschulen steht dabei die Arbeitsvermittlung im Fokus. Ähnlich wie die Arbeitsämter im Zuge der deutschen Hartz-Reformen in Jobcenter umgetauft wurden, soll auch die zuständige französische Behörde „Pôle emploi“ künftig unter „France Travail“ firmieren und mit neu sortierten administrativen Zuständigkeiten schneller Arbeitssuchende identifizieren und an die richtigen Stellen verweisen.

„Fordern und fördern“

Ein unter der Verantwortung von Arbeitsminister Olivier Dussopt ausgearbeiteter Bericht mahnt zum Handeln. „Angesichts der Zersplitterung der Akteure und Zuständigkeiten ist heute kein Akteur (...) in der Lage, alle arbeitslosen Personen auf seinem Gebiet zu identifizieren“, heißt es darin. Eine bessere Arbeitsvermittlung gebe es aber nicht umsonst, betonen die Autoren des Berichts, sondern erfordere Investitionen von 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro im Zeitraum 2024 bis 2026.

Politische Brisanz ist programmiert, falls sich die Regierung im Zuge dessen auch an die Grundsicherung wagt. Schon Anfang März hatte Arbeitsminister Dussopt angekündigt, Leistungsempfänger, von denen derzeit nur 40 Prozent bei Pôle emploi registriert seien, besser zu betreuen. Geplant sind aber auch neue Sanktionen für jene, die die geplanten 15 bis 20 Wochenstunden für Ausbildung, Begleitung und Arbeitssuche versäumen – also auch hier eine Anlehnung an die Hartz-Reformen mit ihrem Mantra „Fordern und Fördern“.

Mehr zum Thema 1/

Das Thema ist in Frankreich nicht weniger vermint als in Deutschland. Erst am Dienstag hatte Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mit Äußerungen über Sozialbetrug Entrüstung auf der politischen Linken hervorgerufen. „Unsere Landsleute haben die Nase voll“, sagte er dem Fernsehsender „BFM TV“, „zu sehen, dass Menschen Hilfen in Anspruch nehmen können, sie in den Maghreb oder anderswohin zurückschicken, obwohl sie keinen Anspruch darauf haben“.

Ökonomen mahnen, bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit das Augenmerk vor allem auf junge Menschen zu richten. „Die Unterbeschäftigung junger Menschen ist der größte Hemmschuh für das Ziel der Vollbeschäftigung“, sagte Antonin Bergeaud von der Pariser Wirtschaftshochschule HEC. Er lobt Macrons Ausbildungsreform von 2018, die eine deutliche Erhöhung der Zahl der Lehrverträge bewirkt hat, auch wenn sie durch Beihilfen für Unternehmen kostspielig war.