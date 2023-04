Aktualisiert am

Teuerungswelle in Frankreich : „Die Inflation ist eine Krankheit“

Demonstranten in Paris: Auch die Inflation schürt Unzufriedenheit. Bild: EPA

Michel-Édouard Leclerc nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Doch vergangene Woche teilte der Chef und Gründersohn von Frankreichs größter, gleichnamigen Supermarktkette im Radiosender France Inter noch einmal eine Spur kräftiger gegen all jene aus, die in seinen Augen aus der Inflation ein Geschäft machen. „Die Hersteller sind nicht transparent“, keilte er in Richtung Lebensmittelindustrie. Einige Preiserhöhungen blieben ihm ein Rätsel, er habe etwa nie verstanden, warum Nudeln plötzlich 40 Prozent mehr kosten sollten.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

„Wir zahlen sehr viel für Lebensmittel zu einem Preis, der nicht unbedingt den landwirtschaftlichen Betrieben zugutekommt“, schimpfte Leclerc weiter und hatte keine Hemmungen, Ross und Reiter zu nennen. „Der Einzelhandel kauft sehr wenig auf dem Bauernhof, wir kaufen bei großen Industrieunternehmen, die insbesondere Nestlé und Danone heißen, und sie sind nicht transparent.“ Die Hersteller nutzten den Krieg in der Ukraine als Vorwand für Preissteigerungen.