Aktualisiert am

Mit gefälschten Zeugnissen Job in Privatbank erschwindelt

Anklage gegen falsche Juristin : Mit gefälschten Zeugnissen Job in Privatbank erschwindelt

Eine vermeintliche Juristin fälschte Zeugnisse, um eine gutbezahlte Anstellung in einer Privatbank zu bekommen. Nun muss sie mit einer Verurteilung rechnen und vermutlich mehr als 150.000 Euro zurückzahlen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen eine Frau erhoben, die sich mit gefälschten Abschlusszeugnissen einen gut bezahlten Job bei einer Privatbank erschwindelt haben soll. Der 35 Jahre alte Frau werden schwerer Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen, wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag mitteilte.

Im März 2018 soll die Frau die mittels Farbkopierer hergestellten Fälschungen beim Vorstellungsgespräch vorgelegt haben. Demnach hatte sie an der Universität Hamburg einen Bachelor-Abschluss mit dem Prädikat „Sehr gut“ erlangt und auch erfolgreich an einer Pariser Universität Jura studiert.

Zwei Jahre war die Beschuldigte laut Niesen für ein monatliches Bruttogehalt von 5700 Euro bei der Privatbank tätig. Im Laufe dieser Zeit aber kamen offenbar Zweifel an ihren Leistungen auf, die ihre Vorgesetzten zu Recherchen veranlassten. Nach dem Ende der mutmaßlich erschwindelten Zusammenarbeit belief sich der Schaden durch das zu Unrecht gezahlte Gehalt auf 154.500 Euro. Möglicherweise wird die Frau diese Summe an die Bank zurückzahlen müssen. Laut Niesen ist die 35-Jährige geständig. Wann der Prozess gegen sie vor dem Amtsgericht Frankfurt stattfindet, steht noch nicht fest.

Solche Betrugsfälle unter Juristen kommen immer wieder vor. Erst in diesem Sommer erhob die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 43 Jahre alte Frau, die ihre Examensnoten mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop beschönigt haben soll. Die Volljuristin verschaffte sich so den Zugang zu drei Großkanzleien in Berlin.

Renommierte Kanzleien betrogen

Zwischen 2016 und 2020 soll sie aufgrund ihrer vermeintlichen Qualifikationen mehr Gehalt erhalten haben. Die Ankläger beziffern den Schaden für ihrer früheren Arbeitgeber auf bis zu 165.000 Euro. Zwischenzeitlich war auch die Rechtsanwaltskammer Berlin in dem Fall, der in der Juristenbranche für viel Aufsehen gesorgt hat, aktiv geworden. Die Frau verlor im Vorjahr ihre Zulassung, darf also nicht mehr als Anwältin arbeiten.

Mehr zum Thema 1/

Das Amtsgericht München verurteilte eine Schwindler im November 2020 sogar zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und ordnete die Rückzahlung von rund 325.000 Euro an. Der Mann hatte sein Jurastudium nach mehreren Semestern abgebrochen, dann aber unter Vorgabe gefälschter Examenszeugnisse mehrere Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet.