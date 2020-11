Frankfurt im zweiten Lockdown : Leben, wie wir es wollen

Corona holt Frankfurt zum zweiten Mal ein. Diesmal geht es für viele Betriebe an die Substanz. Eine Gastronomin, ein Kabarettinhaber und ein Clubbetreiber berichten über ihre wirtschaftliche Not. Und auch Flugzeuge fliegen nicht mehr.

Am vergangenen Wochenende sitzen vor einem Irish Pub drei junge Frauen auf Barhockern in der Sonne. Sie schwatzen ausgelassen, trinken Bier und genießen die spätsommerliche Wärme. Und das Anfang November. Nicht nur der Außenbereich des Pubs, auch die zahlreichen Cafés und Bars auf der Berger Straße, Frankfurts längster Einkaufsmeile, sind gut gefüllt. Es ist der letzte Samstag vor dem Montag, an dem wegen der Corona-Pandemie wieder das öffentliche Leben eingeschränkt wird. Zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Mit einem Inzidenzwert von mehr als 230 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist Frankfurt eine der am schwersten betroffenen Großstädte in Deutschland. Nur eine Handvoll Landkreise ist in dieser Phase stärker von der Pandemie getroffen. Noch im Frühjahr war die Stadt glimpflich davon gekommen und hatte einen ziemlich geringen Wert. Bevor Deutschland am Montag in den „Lockdown light“ geht, zeigen die Menschen bei bestem Wetter noch einmal, was sie unter sozialem Leben verstehen. Dann müssen Gastronomen und Kultureinrichtungen wieder ihre Türen schließen.