Fracking und Atomkraft : Das Gorlebener Lagerfeuer wärmt nicht mehr

Die Zeiten haben sich geändert: Anti-Atom-Dorf im Jahr 1980 in der Nähe von Gorleben im Wendland Bild: dpa

Die Bundesregierung fürchtet für den Herbst und den Winter verbreiteten Unmut in der Bevölkerung. Aber sie unternimmt nicht alles, um einer solchen Gefahr vorzubeugen. Dringend notwendig wären eine unideologische Offenheit in der Energiepolitik sowie eine weniger hektische Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Niemand besitzt einen lebenslangen Anspruch auf Unversehrtheit seines nicht selten über Jahrzehnte gebildeten individuellen politischen und intellektuellen Kapitals. Schon in den Umbrüchen des Jahres 1989 zerplatzten auch in Deutschland für Millionen Menschen lange gepflegte politische und ideologische Illusionen. Mit dem Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor sechs Monaten endeten nicht nur für die Bonner Hofgartengesellschaft des Jahres 1982 naive Vorstellungen vom Gang der Welt.

Auch die selbstgewissen früheren Bewohner der „Freien Republik Wendland“ des Jahres 1980 müssen heute konstatieren, dass die ehemals heimeligen Lagerfeuer der Atomkraftgegner in Brokdorf und Gorleben in einer Welt stark reduzierter russischer Gaslieferungen nicht länger wärmen. Die Klage, man könne doch nach jahrzehntelangem politischen Kampf nicht die Seite wechseln, hat nicht nur keinen Bestand vor der Geschichte. Ihr fehlt auch der notwendige Respekt vor den sich aus einem historischen Umbruch ableitenden Herausforderungen.

Gerade in einer Situation hoher Unsicherheit und stark steigender Preise für Strom und Gas muss sich die Regierung so viele energiepolitische Optionen wie möglich offenhalten. Daher darf der Widerstand vor allem der Grünen gegen einen Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke für die Politik der Bundesregierung keinen Bestand haben. Angesichts der heutigen Techniken ist es ebenfalls notwendig, die Förderung größerer Mengen heimischen Gases unvoreingenommen zu prüfen.

Schimpfen auf Fracking

Dieses Projekt verspräche zwar in der aktuellen Situation keine Entlastung, aber vermutlich wird Deutschland (und Europa) noch auf lange Sicht Gas benötigen. Ist es Ausdruck von Aufrichtigkeit, auf das Fracking zu schimpfen und eine heimische Förderung zu verteufeln, gleichzeitig aber in fernen Ländern durch Fracking gefördertes Gas zu kaufen?

Diesen für vielen Menschen unangenehmen Themen lässt sich nicht mit dem Appell ausweichen, wenn nur die erneuerbaren Energien schnell genug ausgebaut würden und die Menschen ansonsten sparsamer lebten, müsse man sich nicht mehr lange mit unangenehmen Energien befassen. So schnell findet der Ausbau der Erneuerbaren und die zum Transport dieser Energien notwendigen Infrastruktur nicht statt.

We're sorry but corona-homepage-widget doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.

Die Bundesregierung erweckt nicht nur in der Energiepolitik den Eindruck von Uneinigkeit; Anhänger von SPD und Grünen meinen, die FDP verhalte sich wie ein Störenfried. Grüne und FDP könnten allerdings, wenn die jetzige Regierung kollabierte, auch eine Koalition mit der Union bilden. Daher braucht die SPD die FDP, um den Kanzler zu stellen und regierungsfähig zu bleiben. Dass die FDP diese Abhängigkeit nutzen möchte, gehört zum politischen Geschäft.

Andererseits bleibt der Einfluss der FDP als kleinster Koalitionspartner notwendigerweise beschränkt. Sie wird die durch die Inflation bedingte, wirtschaftlich sinnvolle Korrektur des Einkommensteuertarifs wohl bekommen – aber sie wird dafür einen Preis zahlen müssen. Dieser Preis wird in der Zustimmung zu weiteren Hilfsprogrammen zur Abfederung der stark steigenden Energiepreise bestehen.

Mehr zum Thema 1/

Aus ordnungspolitischer Sicht wäre es richtig, die Energiepreise nicht staatlich zu deckeln, sondern auf die wirtschaftlichen Lenkungswirkungen steigender Preise zu vertrauen. Wer Preise künstlich niedrig hält, schafft keine Anreize, Energie zu sparen. Natürlich bedeuten die steigenden Preise für die meisten Menschen ein Ärgernis, aber sie sind ein Ausdruck eines Verlusts an wirtschaftlichem Wohlstand, den ein lange einer verfehlten Energiepolitik verhaftetes Deutschland wegen der russischen Aggression zahlen muss. Andernfalls machte es sich zum nützlichen Idioten des ruchlosen Moskauer Kriegsherrn.

Auch Liberale bestreiten nicht die Notwendigkeit für den Staat, Menschen direkt finanziell zu helfen, die wegen der hohen Preise in Not geraten. Der Regierung wäre in dieser Hinsicht aber eine ruhigere und überlegtere Hand zu wünschen. Die hektische Aneinanderreihung von Hilfspaketen und nicht immer gut aufeinander abgestimmten Einzelmaßnahmen erzeugt keine Sicherheit, sondern das genaue Gegenteil.