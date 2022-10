Auslandsreise nach China : Die Fabrik als Falle

Die Bilder, die sich in Chinas Internet verbreiten, erinnern an die Tage nach Russlands Einmarsch in die Ukraine. Doch die mutmaßlich Zehntausende, die in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou Rollkoffer über die Schnellstraßen ziehen und Taschen über Felder schleppen, fliehen nicht vor Krieg. Es sind Arbeiter der größten Fertigungsstätte von Apples iPhone, die nach einem Covid-Ausbruch vor zwei Wochen vor allem menschliche Dramen produziert – und laut Beobachtern ein Signal dafür sein könnte, dass die Weltwirtschaft noch viele Monate, möglicherweise auf Jahre, unter Pekings Null-Covid-Politik leiden wird.

Wenn am Freitagmorgen in Peking der Luftwaffen-Airbus mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) landet, bringen die 12 mitreisenden Vorstandschefs wie Oliver Blume (Volkswagen), Martin Brudermüller (BASF) und Roland Busch (Siemens) eine andere Hoffnung mit: dass ihre geplanten Investitionen in das Land nicht mehr viel länger von Pekings radikaler Null-Covid-Politik beeinträchtigt werden mögen. Die hat im laufenden Jahr mit immer neuen, oft Wochen und zum Teil sogar Monate dauernden Lockdowns ganzer Städte wie Schanghai und Shenzhen der Wirtschaft nicht zum Aufschwung verholfen.

Wochenlanger Stillstand

Der Versuch, nicht auf Impfungen zu setzen, sondern Ansteckungsketten frühzeitig zu unterbrechen, hat dazu geführt, dass nicht nur Häfen, sondern auch Fabriken wie die von VW in China wochenlang stillgelegt wurden. In der Folge ist es in den globalen Lieferketten zu enormen Verzögerungen gekommen. Nun könnte das iPhone 14 später bei den Kunden ankommen – und künftig auch viele weitere Produkte, die in China hergestellt werden.

Seit Juli habe Peking das Impfen der besonders gefährdeten älteren Bevölkerung „im Grunde gestoppt“, sagt Ernan Cui vom Pekinger Analysehaus Gavekal Dragnomics. Die Führung habe erkannt, dass die heimischen Impfstoffe gegen die Omikron-Variante unwirksam seien. Ausländische Impfstoffe hat Peking nicht zugelassen. Aus einem Interview der deutschen Botschafterin in Peking lässt sich schließen, dass Scholz hoffen könnte, seinen Gesprächspartner Xi Jinping doch noch vom Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech zu überzeugen, von dem ein Vertreter im Regierungsflieger sitzt.

Dass Chinas Präsident in der Pandemie auf einmal ausländische Hilfe zulässt, wäre eine Überraschung, nachdem er auf dem Parteikongress gerade die Null-Covid-Politik als einen seiner größten Erfolge dargestellt hat. Vielmehr hat der Fall des Lockdowns von Apple-Zulieferer Foxconn in Zhengzhou Spekulationen geweckt, dass die Führung in Peking ihre Covid-Politik noch stärker für den Versuch nutzen könnte, ausländische Hersteller wie Apple vom chinesischen Markt zu verdrängen.

Gefangen im „geschlossenen Kreislauf“

So hatte die Regierung etwa während des Lockdowns in Schanghai im Frühjahr Fotos und Videos von eingesperrten Bewohnern, die wochenlang keine Lebensmittel erhielten und aus ihren Fenstern vor Hunger schrien, allesamt im chinesischen Internet zensieren lassen. In Foxconns Fa­brik in der Provinz Henan ist die Lage noch dramatischer, seit die nach Unternehmensangaben 300.000 Beschäftigten vor zwei Wochen in einen „geschlossenen Kreislauf“ gesteckt wurden, der sie in Wohnheim und Fabrik gefangen hält.

Dennoch sind vor allem auf Douyin, der chinesischen Version von Tiktok, unzählige Videos abrufbar. In diesen berichten Betroffene, dass es in der Fabrik 20.000 Covid-Fälle gebe. Foxconn selbst nennt keine Zahlen und bestätigt nur, dass es einen Ausbruch gegeben hat.

Videos zeigen endlose Reihen von Bussen in der Fa­brik, die Massen von Arbeitern angeblich in Quarantänecamps bringen. Einzelne berichten, sie bekämen seit Tagen keine Nahrung und Medizin. Weil die Regierung die sogenannten „Gesundheitscodes“ auf den Smartphones der Arbeiter auf die Warnstufe Gelb geschaltet hat, fliehen sie in Scharen zu Fuß in ihre oft Hunderte, manchmal Tausende Kilometer entfernten Heimatorte, weil sie in der Folge keine öffentlichen oder privaten Verkehrsmittel nutzen dürfen.

Unbestätigte Bilder zeigen derweil auf das Foxconn-Gelände fahrende Truppentransporter des Militärs, das die Arbeiter angeblich in der Fabrik halten soll. Am Sonntagabend kündigte Foxconn an, Busse für Arbeiter bereitzustellen, die die Fabrik verlassen wollten. Jenen die blieben, versprach das Unternehmen annehmbare hygienische Bedingungen.

Apple verlagert Produktion nach Indien

Unzensiert gelassen hat die Regierung die in China viel verbreitete Theorie, dass Apple hinter dem Covid-Ausbruch in seiner Zulieferfabrik stecke. Der amerikanische Konzern verlagert in diesem Jahr geschätzt 5 Prozent seiner iPhone-Produktion von China nach Indien – um das Risiko von Lockdowns zu verringern. Im chinesischen Internet werden nun hunderttausendfach Anschuldigungen verbreitet, Apple wolle Lockdowns wie in Zhengzhou als Vorwand nutzen, um noch mehr Fertigung zu verlagern.

Dass Chinas Zentralregierung angekündigt hat, ein „Inspektionsteam“ in die Fabrik zu entsenden, könne Ärger für Apple bedeuten, hieß es nun von Analysten chinesischer Banken. Sicher sei, dass es „wenigstens noch sechs Monate“ dauern werde, bis China seine Covid-Restriktionen lockern werde, sagt Beobachterin Ernan Cui.

Erleichtert werden könnten vor allem Einreisebeschränkungen. Das käme auch dem deutschen Mittelstand zugute, bei dem die Lust an Investitionen in China merklich nachgelassen hat, seitdem die Unternehmenseigner wie aus dem Maschinenbau ihre Fabriken vor Ort nicht mehr besuchen können. Die Anzahl an Einreisen werde jedoch nur „marginal“ steigen und nicht auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehren, so Cui.