Elektroautos : Ford kündigt Milliarden-Investition an

Ford kündigt Milliarden-Investition an

Geplante Batteriefabrik in Kentucky Bild: Reuters

Der Autohersteller will vier neue Werke bauen und 11.000 Stellen schaffen. Ford will damit will laut Firmenchef Bill Ford „Amerikas Übergang zu Elektrofahrzeugen anführen“.