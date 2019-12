Aktualisiert am

Foodwatch findet zuviel Zucker in Bio-Tomatensauce für Kinder

Negativpreis : Foodwatch findet zuviel Zucker in Bio-Tomatensauce für Kinder

Die Kinder-Tomatensauce von Zwergenwiese erhält einen Negativpreis von Foodwatch. Das Produkt enthält mehr als doppelt so viel Zucker wie Saucen für Erwachsene.

Lobbyorganisation Foodwatch präsentiert den Negativpreis Goldener Windbeutel für Zwergenwiese in Silberstedt. Bild: obs

Der Negativpreis Goldener Windbeutel der Verbraucherorganisation Foodwatch geht in diesem Jahr an die Kinder-Tomatensauce des Herstellers Zwergenwiese. Mehr als 53 Prozent der knapp 70.000 Verbraucherinnen und Verbraucher, die online bei der Abstimmung mitmachten, wählten die Bio-Tomatensauce zur „dreistesten Werbelüge des Jahres“. Das für Kinder beworbene Produkt enthält mehr als doppelt so viel Zucker wie die meisten Versionen für Erwachsene.

„Der Bio-Pionier sollte sich an die Empfehlungen von Kinderärzten halten und nur Saucen ohne Zuckerzusatz als Kinderprodukte bewerben“, sagte Manuel Wiemann von Foodwatch. Die Tomatensauce enthält auf 100 Gramm gerechnet elf Gramm Zucker. Zum Vergleich: Beim Zwergenwiese-Produkt Tomatensauce Traditionale sind es 3,7 Gramm, bei der Tomatensauce Basilikum 5,1 Gramm. Foodwatch übergab den Preis am Dienstag am Firmensitz des Unternehmens im schleswig-holsteinischen Silberstedt.

Andere Maßstäbe beim Süßeempfinden für Kinder?

Zwergenwiese selbst hatte bei der Nominierung Anfang November erklärt, es handle sich nicht um „zugesetzten Kristallzucker“. Zwergenwiese setze acht Prozent Apfeldicksaft ein, außerdem enthielten Tomaten, Möhren und Zwiebeln „von Natur aus Kohlenhydrate in Form von Zucker“. Eine Reduzierung auf maximal fünf Prozent Apfeldicksaft würde möglich sein. Außerdem gälten beim Süßeempfinden für Kinder „andere Maßstäbe“.

Foodwatch zitierte hingegen Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach auch Zucker aus Fruchtsaftkonzentraten wie Apfeldicksaft als freier beziehungsweise zugesetzter Zucker gelte. Auch ein Fachmann des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin sagte demnach, auch dieser Zucker gehöre zu den „freien Zuckerarten“ und sei daher nicht viel anders einzuschätzen als kristalliner Rübenzucker.

Kritik auch an Karottensaft und Erdnüssen

Auf dem zweiten Platz der Abstimmung mit rund 26 Prozent der Stimmen landete der Drink Yakult, bei dem Foodwatch kritisiert, dass gesundheitliche Effekte nicht wissenschaftlich belegt seien. Platz drei belegt ein Karottensaft für Babys von Hipp, der in neuer Verpackung fast doppelt so viel kostet wie bisher.

Auf Platz vier kommen Wasabi-Erdnüsse von Rewe, die laut Foodwatch nur 0,003 Prozent des Gewürzes enthalten. Für den Riegel Corny Protein Lower Carb stimmten 6,5 Prozent der Verbraucher. Das Produkt erweckt laut Foodwatch nur den Eindruck eines gesunden Produkts für Sportler.

Mehr zum Thema 1/

Vier der Kandidaten waren von Verbrauchern auf einer Beschwerdeplattform von Foodwatch eingereicht worden. Das Produkt Yakult stellte Foodwatch nach eigenen Recherchen dazu. Die Organisation verlieh den Schmähpreis zum neunten Mal.