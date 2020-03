Wege aus der Coronakrise : Italiens Ruf steht auf dem Spiel

In Italien ist die Angst groß: Die Wirtschaft fürchtet Auswirkungen des Coronavirus von apokalyptischem Ausmaß. Die Politik will mit viel Geld gegensteuern. Alle Rettungsvorschläge sollten aber drei Bedingungen erfüllen.

Italiens Wirtschaftsverbände befürchten Auswirkungen des Coronavirus auf die Konjunktur von geradezu apokalyptischen Ausmaßen. Inzwischen wurde das ganze Staatsgebiet zur „Krisenzone“ erklärt, die Bewegungsfreiheit aller Einwohner eingeschränkt. Wegen der Infektionswelle haben ohnehin die meisten Touristen ihre Reservierungen storniert. Hotels und Restaurants sind leer, Theater und Kinos geschlossen. Industriebetriebe fürchten Engpässe bei Zulieferteilen aus China und ausbleibende Aufträge aus Deutschland. Anbieter typisch italienischer Spezialitäten sehen sich plötzlich diskriminiert, als seien Käse oder Weinflaschen verseucht. Auf dem Spiel steht der Ruf Italiens als Land für Premium- und Luxusprodukte.

In dieser Notlage übertreffen sich Politiker, Ökonomen und Kommentatoren mit Vorschlägen zur Rettung Italiens vor einer Rezession. Der populistische Lega-Chef Matteo Salvini verlangt ein Ausgabenprogramm von 30 Milliarden Euro oder 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ohne Rücksicht auf Defizitgrenzen des Stabilitätspakts. Falls Brüssel nicht mit Geld helfe, sei es an der Zeit, die Europäische Union zu verlassen, droht Salvini. Der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi fordert eine Aussetzung aller Zinszahlungen für Hypotheken bis zum Jahresende. Der Unternehmerverband Confindustria wünscht sich einen Marshall-Plan für Europa und ein mit gemeinsamen europäischen Schulden finanziertes EU-Investitionsprogramm von 3000 Milliarden Euro, auszugeben in nur drei Jahren.

Kein Geld für Zombieunternehmen

Viele dieser Vorschläge sollen nur Aufsehen in der Öffentlichkeit erzeugen wollen. Sie enthalten unrealistische Rezepte: Wenn Fabriken stillliegen, weil Zulieferteile fehlen oder die Belegschaft mit dem Coronavirus infiziert ist, dann fehlt ein Teil des Güterangebots. Dagegen kann eine künstliche Erhöhung der Nachfrage wenig ausrichten. Wenn vom Marshall-Plan die Rede ist, wird oft vergessen, dass große Multiplikatoreffekte den Erfolg dieses Hilfsprogramms der Nachkriegszeit begünstigten. Solche Effekte werden in Ländern wie Italien längst erstickt von vielen Hindernissen für privates Unternehmertum. Realitätsfern sind schließlich auch die Vorhaben, Italiens Verluste im Tourismus auszugleichen mit massiver Werbung für die Schönheit der italienischen Reiseziele. So lange reisewillige Touristen Angst vor der Ansteckung haben, wird jegliche Werbung ohne Nutzen verpuffen.

Natürlich sollte Italiens Regierung der aktuellen Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Nötig sind Hilfen für italienische Unternehmen und Beschäftigte, auch für viele Selbständige. Es ist auch nicht sinnvoll in dieser Situation stur auf den alten Plänen zur Senkung des Defizits zu beharren. Bevor jedoch Italiens Regierung aus Brüssel grünes Licht für zusätzliche Staatsausgaben und Schulden bekommt, sollten drei Kriterien beachtet werden: Bei den Hilfen für Italiens Wirtschaft darf es nicht wieder darum gehen, dass Politiker mit Staatsgeld auf Pump vor allem Stimmen ihrer jeweiligen Wählerklientel kaufen. Das ist der Grund, warum viele solcher Programme in den vergangenen Jahren verpufft sind. Zweites Kriterium muss sein, dass vorübergehende Hilfen tatsächlich auch beendet werden können und nicht, manche der jüngsten Wahlgeschenke, zum dauerhaften Besitzstand von Klientelgruppen werden. Drittens sollte vermieden werden, dass mit Geldern für die Viruskrise Zombieunternehmen wie Alitalia oder das Stahlwerk in Taranto weiterbetrieben werden. Memorandum mit der EU? Italiens Wirtschaft braucht Liquiditätshilfen, um die Krise zu überbrücken. Die braucht auch der Staat, weil er sich bisher auf unverhältnismäßige Weise die Kasse gefüllt hat, indem er hohe Vorauszahlungen von Unternehmen und Selbständigen verlangte – die eigenen Rechnungen aber nur spät beglichen hat. Nötig wäre aber noch mehr: Die zu einem großen Teil veralteten Hotels könnten während des Leerstands renoviert werden, wenn die Bürokratie schnell Genehmigungen erteilt. Das Kurzarbeitergeld muss reformiert werden, weil es bisher oft für jahrelange außerordentliche Leistungen an Mitarbeiter obsoleter Großbetriebe missbraucht wurde, für viele Kleinunternehmer aber nicht verfügbar ist. Vor allem aber brauchte Italien viel mehr Reformen. Der liberale Kommentator Oscar Giannino schlägt deswegen gleich ein Memorandum mit der EU vor, nach dem Muster Griechenlands. Italien könnte damit mehr Defizitspielraum und Garantien erhalten, aber nur im Gegenzug für tiefgreifende Strukturreformen. Sicher ist, dass mit dieser Methode die Italiener nach der Krise neu starten und Verlorenes aufholen könnten. Ohne Reformen würde sich Italien wie nach der Krise von 2009 und 2011 wieder in der Stagnation finden, ohne einen Weg aus Konjunkturtal und allgemeiner Wachstumsschwäche. Mehr zum Thema 1/

